Fuerte tormenta destruye las instalaciones de la escuela “Tepichi Talatshi” de Fundación Wayuu Taya

Agosto 14, 2017

El pasado viernes 4 de agosto, las instalaciones de la escuela Nerio Emiro Semprún Polanco “Tepichi Talatshi”, perteneciente al proyecto Techo que impulsa la Fundación Wayuu Taya en la Guajira Venezolana, sufrió severos daños debido a una fuerte tormenta que afectó a varias comunidades del municipio Mara en el estado Zulia.

Aproximadamente a las 3:00 pm, vecinos del sector La Popular, alertaron a la líder wayuu Alexis Bracho de lo que ocurría en la escuela que con gran esfuerzo ayudó a construir y mantiene la custodia de sus instalaciones. Con lágrimas en los ojos, Alexis expresó, “esto fue muy feo, apenas me avisaron y me vine rápido; veía como los techos de los salones volaban y las matas se caían por el fuerte chubasco. Yo estaba desesperada, no hallaba que hacer”.

Tras conocerse la noticia, un equipo de esta ONG que trabaja en pro de los pueblos indígenas de Venezuela, visitaron el lugar para verificar los daños causados por la fuerte tormenta; encontrándose con una imagen desoladora que mostraba a la escuela en estado de deterioro y grave afectación en su estructura.

Se realizó una detallada revisión, determinándose los siguientes daños: cuatro (4) aulas quedaron sin techo, debido a esto, hubo otras afectaciones; tales como: lámparas, carteleras y otros enseres; dos (2) árboles se cayeron desde la raíz, afectando valla principal (ubicada en la entrada, la cual contiene el nombre de la escuela y de la fundación); dos (2) árboles que se les cayeron varias ramas que implicaron se rompiera parcialmente la malla protectora de la churuata; y el 50% del parque infantil quedo destruido.

Ante tal contingencia, Fundación Wayuu Taya, activó un plan de emergencia que contó, en su primera fase, con el levantamiento de los escombros, el cual estuvo a cargo de los Sres. José Miguel Bracho, Hermes Bracho, Hermes Fernández, Ismael Pinedo y José Enrique Pinedo.

La limpieza de todas áreas y salones, fue realizada por el personal administrativo y operativo de la fundación, la Coordinadora de voluntariado de Wayuu Taya junto a voluntarios del municipio Mara.

La fundación agradece a todos quienes colaboraron en la recuperación de las instalaciones de la escuela y especialmente a: Luis García (Voluntario de Mara), Lina Madera, Geidy Lugo, Emilixy Bracho, Andrés Bracho, Andy Cambar, Alexis Bracho, Nathalie Wilhelm y Marinelly Fuenmayor.

El equipo de Fundación Wayuu Taya, realiza las gestiones pertinentes para llevar a cabo el rescate total de la escuela Tepichi Talatshi y extiende la invitación a quienes deseen colaborar en la recuperación de esta moderna estructura, que alberga a unos 450 niños en edad escolar, de la comunidad La Popular y otros sectores aledaños, de la Parroquia Ricaurte, del Municipio Mara, en la Guajira Venezolana.

Para sus donaciones y contacto visitar la página web de la fundación: www.wayuutaya.org. También pueden hacer sus aportes a la cuenta corriente Banesco No. 0134-0051-24-051102-0972 y enviar al correo electrónico: [email protected] / [email protected] Mayor información contáctenos a través de los teléfonos 0261-3229820 y 0414-6223344

