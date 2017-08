Fue noticia el 9 de agosto de 2016: Madre e hijo se enamoran y ahora podrían ir a la cárcel por defender su relación

Agosto 9, 2017 - 7:38 am

Monica Mares (36) y su hijo Caleb Peterson (19) podrían enfrentar un tiempo en prisión si un juez los encuentra culpables por el delito de incesto en el estado de Nueva México, Estados Unidos. La pareja contempla una pena máxima de 18 meses de cárcel y una multa de USD 5.000.

Mónica explicó a la corte que ella tenía apenas 16 años cuando se embarazó de Caleb, por lo que al nacer decidió darlo en adopción. Cuando Caleb cumplió 18 años, la contactó a través de Facebook. Pocos días después del reencuentro, el joven decidió mudarse con ella.

La demanda establece que la pareja sostuvo relaciones sexuales luego de que el joven se mudara con su madre biológica. “Caleb admitió haber tenido relaciones intimas con su madre”, indica la demanda y agrega: “El joven declaró que su madre siempre tuvo mala suerte con los hombres y había estado en varias relaciones abusivas a lo largo de su vida, por lo que Caleb sintió que era su obligación cuidarla”.

Las autoridades se enteraron del romance clandestino tras recibir una llamada anónima luego de una disputa doméstica. La mujer afirmó que está dispuesta a arriesgar todo e ir a la cárcel por amor a su hijo, y contaron que decidieron hacer pública la relación con el objetivo de defender las relaciones de Atracción Sexual Genéticas (GSA).

“Tengo que estar con él. Cuando salga de la cárcel voy a mudarme de Clovis a un estado que nos permita estar juntos”, dijo Mares y agregó: “Si me encierran por amar entonces que lo hagan. No hay manera de que nos separen, la verdad lo amo. Me duele estar lejos de él”.

Agencias