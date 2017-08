Fue noticia el 17 de agosto de 2016: Cayó borracho del piso 11, aterrizó en un toldo y siguió durmiendo ¡Cuidado con el Antioqueño!

Agosto 17, 2017 - 10:00 am

Luego de caer en el un parasol desde el piso 11 de un edificio de la ciudad colombiana de Ibagué, sobrevivió un hombre de 43 años el cual se encontraba presuntamente en estado de embriaguez.

“Estaba un tanto golpeado pero no tenía lesiones graves que comprometieran su estabilidad”, dijo el comandante de Bomberos de Ibagué, capital del departamento del Tolima (centro).

Al parecer el hombre estuvo consumiendo licor en su vivienda en medio de una celebración y al salir al balcón se precipitó al vacío pero salvó su vida porque cayó en un parasol instalado en el primer piso del edificio.

Los habitantes del edificio no salían de su asombro pues el hombre no sufrió lesiones de gravedad tanto que luego de ser llevado a una clínica de la zona fue dado de alta porque no tenía ningún problema de salud.

La semana pasada, una adolescente de 15 años sobrevivió tras caer desde un piso 26 a la piscina de un edificio del sector turístico de Bocagrande en Cartagena de Indias (norte).

Aunque sobrevivió, la joven sufrió fractura de la escápula izquierda, contusión pulmonar, contusión hepática, fractura del pubis y laceraciones en múltiples partes del cuerpo, según dijo el médico que la atendió.

