Freddy Guevara: “Exigimos investigación penal a rectoras por el fraude”

Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, aseguró que el Consejo Nacional electoral se burló de la voluntad de los militantes del oficialismo que votaron por la constituyente, debido a que la empresa encargada del conteo de votos denunció que hubo manipulación en los resultados.

“Esas rectoras del CNE le vieron la cara de bolsa a todos los venezolanos e incluso al pueblo chavista que los apoyó. Ellos mismos se rosquearon y se hicieron trampa”, dijo Guevara durante la sesión ordinaria de este miércoles.

El parlamentario indicó que es necesario abrir todas las investigaciones penales tanto en el país como en el exterior para impedir que se instaure la asamblea constituyente.

“Ya no es solamente la oposición que no reconoce el proceso sino el mundo entero, queda claro que además de ser un fraude constitucional también fue electoral. Quiero advertir que lo que sucedió no fue solo responsabilidad delas rectoras sino que hubo una conspiración. Lo que sucedió allí se llama asociación para delinquier y todos los que integran esa ANC son delincuentes”, agregó.

El Nacional