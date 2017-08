Fiscal se reunirá con hija del general Raúl Baduel

Agosto 28, 2017 - 9:36 pm

Tras 20 días sin conocerse el paradero de Raúl Baduel, Tarek William Saab informó que esta semana sostendrá una reunión con una hija del general retirado del Ejército, que solicitó una audiencia para exponer el caso de su padre.

El fiscal electo por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) indicó que Baduel está en otro sitio de reclusión, pero no reveló cuál por medidas de seguridad, ante una investigación que lleva a cabo la jurisdicción militar. Y explicó Baduel que no está desaparecido porque no fue ilegalmente detenido y asesinado. “No es el caso de Baduel”, dijo.

Habló de un principio de honor, y aseguró que todo abogado y familiar de un privado de libertad tiene derecho a visitarlo.

Por otra parte, el exdefensor del Pueblo calificó de deplorables las condiciones en que Luisa Ortega Díaz dejó el Ministerio Público. “Es increíble como se manejaba la institución, como extorsionaba. Hay ya seis fiscales detenidos”, dijo.

Tarek William Saab exhortó al diputado Germán Ferrer a regresar a Venezuela y enfrentarse a la justicia del país.

Noticia al Día / Unión Radio