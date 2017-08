Agosto 2, 2017 - 2:16 pm

Los Filis de Filadelfia cancelaron el miércoles planes para homenajear a Pete Rose la semana próxima porque una mujer dice que tuvo una relación sexual con el pelotero cuando ella era menor de edad.

La mujer, identificada como Jane Doe (Sra. NN) esta semana en un documento de la corte, dijo que Rose la llamó en 1973, cuando ella tenía 14 o 15 años, y ellos comenzaron una relación sexual en Cinncinati que duró varios años.

Pete Rose se mete en más problemas

Dice además que Pete Rose se encontró con ella en localidades fuera de Ohio para relaciones sexuales.

El abogado de Rose dijo que las afirmaciones de la mujer no están verificadas.

Los Filis iban a ingresar a Rose en su Muro de la Fama en una ceremonia en el terreno el 12 de agosto. Muñecos a su imagen iban a ser distribuidos el 11 de agosto.

Los Filis ahora no van a entregar los coleccionables y dicen que los fanáticos con boletos para cualquiera de esos partidos pueden cambiarlos o recibir rembolso.

“Aunque me siento honrado de que los fanáticos de los Filis votaron para que yo ingresase al Muro de la Fama este año, me preocupa que otros asuntos ensombrezcan la buena voluntad asociada con el fin de semana y concuerdo con la decisión de no participar”, dijo Rose.

Rose, expulsado del béisbol por apuestas en 1989, participó en cuatro Juegos de Estrellas con los Filis y les ayudó a ganar dos Series Mundiales en sus cinco campañas, de 1979 a 1983.

Pete Rose fue seleccionado por votación de los fanáticos e iba a convertirse en el 39no miembro del Muro de la Fama del equipo.

AP