Agosto 28, 2017 - 9:01 am

Para nada es un secreto que Fifth Harmony ha cambiado desde que Camila Cabello dejó el grupo para enfocarse en su carrera como solista. Sin embargo, nadie esperaba que las aún integrantes de la girl band hiciera oficial su salida durante su actuación en los MTV Video Music Awards 2017.

Antes de comenzar a cantar He Like That, Lauren Jauregui, Dinah Jane, Ally Brooke y Normani Kordei aparecieron en el escenario acompañadas de una quinta persona que los fans suponen “era” Camila.

De manera inesperada esa persona cayó del escenario, desapareciendo por completo y dejando a las chicas listas para comenzar el número que está volviendo locos a todos.

“Lo que hizo Fifth Harmony en su actuación fue TODO!” mencionó un usuario en Twitter. Otro escribió “Estoy viendo Game of Thrones tenía que tomar un descanso para ver que lo que Fifth Harmony le hizo a Camila… No puedo respirar”.

las chicas de Fifth Harmony se llevaron los aplausos en el Forum e Inglewood, California, sobre todo cuando recibieron el Moon Person por Mejor Video Pop por Down.

