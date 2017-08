Ferrer: Quien quede al frente de esa Constituyente está violando la ley

Agosto 4, 2017 - 2:19 pm

El diputado del Bloque Socialista, Germán Ferrer, asegura que más allá que se logre concretar la instalación de la nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en el Palacio Federal Legislativo el Parlamento venezolano seguirá legislando.

Manifestó que, “cualquiera que quede al frente de esa Constituyente esta violando la ley y violando la Constitución”.

Ferrer dijo que “la Asamblea Nacional (AN) no pierde sus competencias, no pierde su estatus y seguirá siendo la AN según lo establece los pactos internacionales y la misma Constitución vigente es la que vamos a defender toda la vida mientras permanezca y no se derogue con métodos verdaderamente legales esta Constitución de 1999“.

Unión Radio