Fernando Alonso saldrá en el último puesto en la parrilla del Gran Premio de Italia

Agosto 31, 2017 - 11:22 pm

El español Fernando Alonso (McLaren-Honda) saldrá desde el fondo de la parrilla en el Gran Premio de Italia, ya que cambiará el motor de su monoplaza, según confirmó él mismo este jueves en su comparecencia ante los medios escritos en el circuito de Monza, sede de la prueba.

“Saldré último, porque no sabíamos si cambiar el motor o no; y hace diez minutos me lo confirmó el equipo, que saldremos con la (evolución) 3.7, así que lo haremos desde atrás del todo”, comentó en Monza el doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault).

Alonso, de 36 años, que tuvo que abandonar, de nuevo por el nulo rendimiento de su motor Honda, el pasado domingo en Spa-Francorchamps (Bélgica), sólo ha podido puntuar dos veces en lo que va de temporada.

En Hungría, en la última carrera antes del parón vacacional, Fernando Alonso logró el mejor resultado para su escudería, al acabar sexto en el Hungaroring; donde en 2003 logró la primera de sus 32 victorias en F1, serie que se frenó hace más de cuatro años, tras ganar el Gran Premio de España, en mayo de 2013, en Montmeló.

Agencias