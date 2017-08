Fefarven: Medicamentos colombianos vendidos en redes sociales no tienen garantía de registro sanitario

Agosto 28, 2017 - 10:33 pm

La situación de los medicamentos en el país es grave y crítica y va a seguir empeorando. Ya han cerrado 70 farmacias y no hay manera de comunicarnos con el Gobierno para tratar de solucionar este problema“, manifestó Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven).

Sobre las consecuencias de las sanciones de Estados Unidos, Ceballos afirmó que “peor de lo que estamos no podemos estar cuando ya estamos tocando piso” y destacó que les agobia la situación de pacientes que sufren las consecuencias de un Gobierno que antepone la política a la parte social.

“Si no hay divisas cómo se trae la materia prima y lo peor es que los medicamentos no se están trayendo con dólares preferenciales y el paciente no los puede comprar”, dijo en entrevista en Unión Radio.

El presidente de la Fefarven denunció la distribución de medicamentos traídos de Colombia, a través de las redes sociales y no tiene garantía de registro sanitario. Instó al Ministerio de Salud a tomar acciones sobre este aspecto.

Ceballos aseguró que el problema del país no es de distribución sino de desabastecimiento de medicamentos, y se tiene que establecer un convenio realista de fiel cumplimiento que se comuniquen con las empresas para que puedan colaborar, hay manera de solucionarlo, así como el cierre de farmacias porque tenemos muchos recursos”, resaltó.

Unión Radio