Faltan tres días para el eclipse solar: Breve guía para no perdértelo

Agosto 20, 2017 - 8:10 pm

El calendario astronómico de agosto incluye uno de los fenómenos celestes más esperados del año. El próximo lunes 21 de agosto tendrá lugar un eclipse de Sol, un evento que causa asombro y curiosidad entre los espectadores.

Incluso el fenómeno astronómico ha sido relacionado erróneamente con un supuesto y falso fin del mundo, aunque no sea más que una teoría conspiranoica. Para disfrutar del eclipse de Sol, repasa esta breve guía para que no te pierdas el oscurecimiento de nuestra estrella.

Un eclipse solar sucede cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, una posición que hace que el satélite proyecte su sombra sobre la Tierra. Como consecuencia, se oculta de forma total o parcial la luz procedente de nuestra estrella, tal y como muestra una animación difundida por la NASA. A pesar de que la Luna tiene unas dimensiones mucho más pequeñas que las del astro, el hecho de que el Sol esté casi 400 veces más lejos que nuestro satélite provoca que su tamaño angular sea similar, según explica Raúl Mujica, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Al presentar tamaños aparentes parecidos, es factible que la Luna pueda ocultar al Sol.

LIVE NOW: Join our experts on @Facebook Live to get smart about science we’ll collect during #Eclipse2017 on Aug. 21 https://t.co/XWlKeaGMnV pic.twitter.com/44Cc3wTiBP

— NASA (@NASA) 7 de agosto de 2017