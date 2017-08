Ex trabajador de la NASA inventó el agua donde nadie se puede ahogar: ¡Flotas por que si! (Video)

Agosto 18, 2017 - 1:48 pm

Creó una fórmula especial que busca cortar, lo que la OMS considera como una “amenaza grave”.

Antonio Ibáñez de Alba, ex trabajador de la NASA, y ganador del Primer Premio Internacional en el salón de la Feria de Barcelona a la Innovación Tecnológica, es además el inventor de una patente que genera piletas con agua flotante, pensada para evitar ahogamientos.

Su increíble invento ya está en uso en diferentes piletas del mundo. Muchas de ellas ubicadas en hoteles, donde generan tranquilidad a los padres a la hora de dejar a los más chicos bañándose en las piscinas.

El sistema especial, comercializado por Astral Pool, no lcontiene sal y cuenta con una densidad treinta veces mayor a la del agua normal. Además contiene una fórmula “secreta” a base de productos naturales, entre los que se encuentran detergentes o shampoos convencionales, lo que la vuelve inocua.

60 mil Euros

“Siempre he sido muy sensible a las noticias que leía en los periódicos sobre los ahogamientos que se producen en verano. No podía evitar imaginar a una familia entera destrozada por un solo minuto de despiste”.

Así mismo contó “me gasté 60.000 euros, que era todo el dinero que tenía en el banco, en llevar mi invento a la feria, pero no pude contratar personal ni azafatas, así que cuando el jurado me pidió que demostrara su eficacia me desnudé allí mismo y me tiré a la piscina” en El Mundo.

Cabe marcar que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) los ahogamientos “son una amenaza grave” que se cobra la vida de más de 360.000 personas por año, en todo el mundo.

Radiomitre.com