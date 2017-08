Vicente Díaz recomienda a la oposición participar en las regionales

Agosto 7, 2017 - 11:50 am

Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) recomendó a la dirigencia opositora inscribir a sus candidatos para las elecciones regionales del mes de diciembre.

Díaz justifica la medida con dos razones: “Se pueden retirar las inscripciones hasta última hora y porque, de no inscribirse, luego si quieres participar no puedes”, detalló en entrevista a Unión Radio.

El ex rector criticó que la dirigencia no quiera participar en los comicios a pesar del tiempo que lleva manifestando para que se realicen elecciones en el país. “No puede ser que, una vez que convocan unas elecciones y que por lo que tú estabas luchando como bandera que es abrir el camino electoral, tú mismo digas yo no me voy a inscribir”.

Recomendó que para los comicios de diciembre se exija el retorno del blindaje aplicado por el CNE antes de las elecciones de la ANC.

“Que la elección sea realizada con las mismas condiciones que permitió a la oposición ganar la Asamblea Nacional en 2015 y una revisión de la composición del CNE”, es decir “elegir nuevos rectores para el ente comicial”, puntualizó.

Negociación

El ex rector del Poder Electoral reconoció su participación en las conversaciones de la oposición con el ex presidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Explicó que en las conversaciones se exploraron varios terrenos, entre ellos el electoral, esto por la composición del CNE.