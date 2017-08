Estrelló el carro contra una casa a propósito para que su hijo de 2 años se matara en el choque ¡Desgraciado!

Agosto 11, 2017 - 2:48 pm

El periodista,Raúl Cobo, narra para el portal Upsocl una historia macabra. Un padre toma su carro y acelera a toda velocidad y se estrellá a propósito contra una casa llevando a su pequeño hijo de 2 años con el fin de que el inocente muriera porque él no soportaba la responsabilidad de ser padre. ¡Que cerdo!

Así cuenta la historia, Cobo: “Dicen que todos estamos preparados para ser padres y que todos nuestros miedos y presiones desaparecen cuando vemos a nuestro primer hijo nacer. Y sí, en muchos casos así ocurre. Pero hay que ser honestos con algo: NO TODOS PUEDEN SER PADRES; al menos no este hombre, o mejor dicho, animal que chocó su carro a propósito para que su hijo muriera.

El irresponsable padre tomó su coche y a una velocidad de 75 km/hr lo estrelló contra el patio delantero de una casa en la zona residencial de Arapahoe, Colorado, (EE.UU). Obviamente, su hijo de apenas dos años y medio no llevaba cinturón de seguridad.

Tras el accidente, y al ver que su hijo no moría, el padre comenzó a golpearlo de forma insistente. Fue en eso cuando testigos y vecinos hicieron un llamado a la policía y ésta llegó de forma inmediata. Mientras tanto, el sheriff del condado de Arapahoe llegó para sostenerle la cabeza a este niño, que por cierto se llama Isaías, para asegurarse de que su cuello no estuviera inmóvil.

El padre del niño, también conocido como Nathan Weitzel, de 29 años, confesó su culpa y declaró haberlo hecho porque no podía soportar la presión y la responsabilidad de ser padre… Sí, esa fue la estúpida respuesta que dio este mal llamado ser humano.

Weitzel también declaró estar bajo los efectos de la cocaína ese día… Ya ok, pero eso no te puede dar derecho a ser un completo estúpido, creo yo.

Mientras tanto, Isaías sigue en la clínica intentando recuperarse, y si bien logró sobrevivir al choque, su capacidad de moverse ha disminuido considerablemente.

Su caso ha generado conmoción en los EE.UU, e incluso una campaña de crowdfunding se ha puesto en marcha para ayudar a la madre de este niño a pagar los tratamientos médicos a su hijo.

Actualmente, los padres de Isaías se encuentran aparentemente separados. Su madre, Nancy López, se preocupa por él de lunes a viernes, y los fines de semana debe quedarse bajo la tutela de su padre.