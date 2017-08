Estos son los tiempos para disfrutar del eclipse solar americano en Venezuela

Agosto 19, 2017 - 7:56 pm

El 21 de agosto, el continente presenciará un eclipse solar que será visible de manera total, sí lo permite el clima, en Estados Unidos y, parcialmente, en América del Sur. Esto convertirá el día en la noche por un par de horas y hará visible la corona solar y la atmósfera exterior del Sol(usualmente cubierta).

Estos son los tiempos (UTC) del eclipse solar para este lunes:

¿Cómo puede apreciarse el eclipse de manera segura?

El eclipse no es seguro verlo sin la protección adecuada porque puede provocar ceguera permanente. La forma ideal de presenciarlo es utilizados lentes especialmente diseñados para ello. De no tener acceso a unos, pueden verlo a través de un vidrio de soldar No. 11 o No. 14. También pueden hacer un agujero pequeño en un cartón y proyectar el reflejo en una hoja blanca puesta sobre el piso.

No es seguro usar láminas de rayos x, rollos de películas develados, vidrios oscuros, agua como espejo de proyección o papel aluminio.

Los eclipses (parciales o totales) son eventos que siempre se aprovechan en astronomía para estudiar los fenómenos del Sol, su atmósfera, sus variaciones, estudiar todos sus campos magnéticos, ya que el sol está constantemente sufriendo alteraciones y cambios.

Se sabe que en el caso de la luna, por ejemplo, se van a acentuar unos valles que han sido muy difíciles fotografiar.

Estas son oportunidades únicas de presenciar eventos sorprendentes que ocurren una o dos veces en la vida. El próximo eclipse total de sol en Venezuela será dentro de unos 70 años aproximadamente.

