Especiales para volver a leer: Subimos a las nubes a conversar 11 minutos con Brandon Pirela: El zuliano que desafía las alturas

Agosto 11, 2017 - 11:30 am

Trabaja en lo más alto de un edificio en construcción en la calle 69A, entre avenida 12 y 13, del sector Tierra Negra, Maracaibo. En su lugar de oficio, en la cima, Brandon Pirela, de 49 años, tiene el cargo de “cabillero” encargándose de darle forma a la estructura, con las barras de acero forjado, mucho antes de vaciar el concreto.

Para ello utiliza su traje y equipo de protección que cuenta con casco, guantes, botas de seguridad, lentes y un arnés tipo paracaídas de tres puntos de anclaje, pues el trabajo de alto riesgo lo requiere ante la mínima posibilidad de un resbalón, tropiezo o accidente que ponga en peligro su vida.

Son las 10.58 de la mañana de este miércoles 10 de agosto del 2016; el constructor se dedica a trabajar esta semana en el piso 16 de la edificación. Sobre su cabeza se construye lo que será el techo, debajo de sus pies está el suelo de concreto del piso mencionado, pero él trabaja entre los dos niveles, en una “mesa de apoyo” o más bien, un nivel provisional hecho de madera para facilitar el trabajo de los obreros que construyen la placa. En ese sitio lleva cinco meses dándole forma a lo que pronto será un edificio más en el horizonte de esta ciudad del sol amado.

Brandon ya hizo su parte del día, ayudar con el encofrado de lo que será el techo, por lo que lo asignan de apoyo a los trabajadores que colocan las láminas de anime que se unen al hormigón y forman una estructura sólida.

A solo un paso del vacío, sin vértigo, sin miedo, como si en tierra firme se encontrara, este constructor trabaja cómodamente y sin preocupaciones. Sujetado a un tubo del ascensor de carga, comúnmente llamado en la jerga de los albañiles como “Winche”, recibe el material que le envían desde planta baja específicamente a unos 45 metros.

Es en ese momento cuando sin aviso recibe en medio de su cotidianidad, a un par de periodistas que lo buscan para una entrevista. Estos curiosos, llegan con ayuda de los encargados de la obra quienes dieron el permiso de subir 16 pisos de escalones de cemento gris, con ayuda de un guía especializado.

—¿Me buscan a mí? —Pregunta el obrero—.

—Sí a usted, —contesta el redactor—. Queremos hacerle unas preguntas para destacar su trabajo.

Enseguida el trabajador sonríe, con un gesto que demuestra en su rostro una grata sorpresa y dice: “Vaya, no me lo esperaba; ahora seré famoso”, comentó entre risas.

Brandon creció en un hogar de bajos recursos y sin posibilidades de educarse en una escuela por problemas económicos. “Antes no era fácil estudiar, solo lo hacían los que tenían mucho dinero, y si querías entrar en una pública debías tener un buen promedio para conseguir cupos”, comenta.

Su imposibilidad para el estudio en aquel entonces no lo frenó y un día, con 16 años, se levantó muy de mañana y, junto a unos vecinos, se fue a pedir trabajo de asistente de albañilería en un edificio que estaba en construcción en 5 de Julio.

“Al llegar al edificio, el maestro de obra me preguntó: —Hijo, ¿tienes experiencia en esto?—. Yo era un joven que apenas estaba en busca de mi primer trabajo pa’ llevar comida a la casa. Ese día fui sincero, le expliqué mi situación asegurándole que estaba dispuesto a aprender rápido (…) lo recuerdo perfectamente ya han pasado 33 años desde que comencé esta travesía”, asegura, mientras descarga un lote de cabillas que llegan en el ascensor de carga.

Así transcurrieron los primeros cinco minutos de conversación entre el redactor y su entrevistado, el primero sin más que bolígrafo, papel y atento de las palabras del obrero, mientras que este último, tomaba no menos de una docena de cabillas pesadas, que serían empleadas más tarde para encofrar la platabanda, con guantes en manos y a orillas del precipicio.

Son las 11.04 de la mañana, Brandon decide acercarse para entablar una mejor comunicación con los periodistas.

—Aquí estoy —dice—, disculpen que los atienda así pero el trabajo es fuerte y si me detengo, freno a la cuadrilla completa que está en el techo.

—No se preocupe —responde el redactor—, entendemos la situación, continúe en lo suyo mientras sigo con mis preguntas y mi amigo toma las fotos.

—¿En cuántas construcciones de edificio ha trabajado? —pregunta el periodista—.

—En una docena —afirma Brandon con voz clara y sin titubeos—, como te venía comentando, la primera vez que fui a pedir trabajo fue en la construcción de un edificio en 5 de Julio.

—¿Sintió miedo esa primera vez?

—Uuuff demasiado, era de 16 pisos igual que este y el maestro de obra me puso de su ayudante. Yo no sabía hacer nada, y al verme en la las alturas me mareé, fue difícil, no me acostumbraba, pero me hacía el valiente. Observando y con empeño fui aprendiendo, primero fui ayudante, luego albañil, luego ayudante de carpintería en construcciones de edificios de ahí pasé a ser carpintero, al fin de unos cuatro años ya era un obrero completo y me dediqué a la cabillería ya que el cemento me afectaba la piel.

Ya a sus 49 años, no conoce lo que es el miedo a las alturas, acostumbrado a trabajar en este tipo de escenarios de alto riesgo, se siente seguro y confiado, claro está, bajo los reglamentos esenciales de protección para su labor.

Cuenta que sus días comienzan a las 4.00 de la madrugada, cuando se despierta en su hogar, ubicado en el barrio Jesús de Nazareth, parroquia Idelfonso Vásquez, donde vive junto a su esposa, Leida González, y sus siete hijos, cinco hembras y dos varones.

“Mientras yo me alisto, mi esposa se levanta para prepararme la comida que me traeré al trabajo. Ella es la que me ayuda en todo, no trabaja porque le tocó criar siete hijos. Sin duda es la jefa del hogar, la que sabe dónde están las cosas, la que ordena, la que cuida esas paredes que juntos levantamos”.

Ya a las 5.00 de la mañana Brandon sale de su casa para agarrar transporte público y llegar al trabajo. Son dos los carros que debe tomar para llegar a las 6.30 de la mañana y a las 7.00 comienza su faena que termina a las 5.00 de la tarde.

Su sueldo no es el más alto del país, apenas un poco más que el mínimo con bono de alimentación. Semanalmente se gana 11 mil bolívares, dinero que debe rendir para la comida de la casa, los pasajes y las necesidades que se van presentando en la semana.

En su opinión, está bien lo que gana, pero asegura que en medio de la crisis que atraviesa Venezuela, ningún sueldo fijo genera lo suficiente para tener una vida cómoda.

“Son aproximadamente seis meses que dura cada contrato, ya que soy parte de las cuadrillas que arman la estructura completa de edificios, después de mí vendrán otros trabajadores que se encargarán del resto, plomería, electricidad y por último fachada”.

Afirma que a pesar de las dificultades económicas, el trabajo no le ha faltado y, destaca que entre más albañiles se van Colombia en busca de mejores empleos, él continua creyendo en el país que lo vio nacer.

“Muchos de los que trabajaban conmigo se fueron a Colombia para trabajar allá, hay otros que ya eran colombianos y regresaron, desde entonces el trabajo nunca falta, pronto terminaré aquí y ya tengo otro contrato firmado para una nueva edificación, los que se van dejan las oportunidades abiertas a los que nos quedamos, eso es bueno”, resalta mientras se hacen las 11.09 de la mañana y la entrevista llega a los 11 minutos exactos.

Brandon, es parte de los zulianos que trabaja de sol a sol, con su fuerza física y mental para llevar el pan a la mesa en medio de la crisis, de los problemas, con siete hijos y una esposa que mantener. Como él hay muchos en esta ciudad, pero no todos con el mismo sentir de pertenencia que afirma tener. “Yo no sé cómo hay gente que se va de Venezuela y abandonan el país porque las cosas están difíciles, no debo juzgarlos, ellos lo hacen por un mejor futuro, pero soy de los que aquí en mi tierra veo millones de oportunidades para surgir, si no es trabajando una cosa será haciendo otra, lo importante es ser constante en lo que encontremos. Estoy seguro que si permanecemos pronto veremos resultados y las cosas mejorarán, porque aquí hay suficiente campo para hacerlo”, expresa con una gran sonrisa mientras continúa con su trabajo.

Lea también: 11 minutos con “Los Torres”, la familia que surgió vendiendo almuerzos en El Malecón

Manuel [email protected] _23g

Fotos: José López

Noticia al Día