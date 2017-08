Agosto 14, 2017 - 12:28 pm

La cura fue peor que la enfermedad, una historia que bien supera la de cualquier película, libro o imaginación desbordada. Sucumbir ante las manos de su terapeuta fue el destino de Roxana Vargas Quintero, una estudiante de periodismo que protagonizó la crónica de su propio homicidio.

Con investidura de autoridad, moral y profesional de reputación intachable, Edmundo Chirinos, considerado para entonces referencia obligada de la psicología y psiquiatría en Venezuela, fue el autor del crimen.

Aquel hombre basado en las teorías de Freud, quien analizó innumerables casos desconcertantes, mentes criminales y conductas irracionales, era el mismo que atormentado por la relación amorosa que sostenía con la joven de 19 años, la asesinó convirtiéndose en su paciente más incomprendido, más frío y cuya personalidad todavía para muchos continúa indescifrable.

Llevada por su madre, Ana Teresa Quintero Morales, al consultorio por padecer de depresiones, bulimia y anorexia, Roxana confió-como todos- en Chirinos, su “curador”. Nadie siquiera imaginaba que detrás de la figura de la psiquiatría más importante del país, habían tantos secretos ocultos como los de sus pacientes.

La aspirante a periodista significó un número más en la larga lista de muchachas que la presidieron, pero sería ella quién destapara la oscura historia que se escondía detrás del reconocido terapeuta.

Pero, ¿el conocimiento profundo de la mente humana lo ayudó en sus objetivos?, ¿cómo aplicaría las teorías para mantener por tantos años el secreto de su perversión?, e innumerables preguntas nos hicimos cuando pasó de ser la “leyenda de la psiquiatría” a un “frío asesino”.

El 14 de julio de 2008, fue el principio del fin para el psicólogo, el cuerpo de Roxana fue hallado en un terreno baldío de Parque Caiza, Caracas.

Ese fue el epílogo de una escalofriante historia que comenzó desde la entrada al consultorio de Edmundo Chirinos en 2007. Una cura de sueño el primer día, una violación, el diagnóstico de esquizofrenia, una supuesta venganza de la muchacha que se convirtió en atracción, terminó con su muerte.

Al encontrarse el cadáver de la joven, las acusaciones apuntaron de inmediato hacia el psicólogo, aparentemente compañeras y hasta la madre de Roxana, tenían conocimiento de lo que ocurría entre ambos.

Chirinos entonces, tuvo que hacer uso de su histrionismo y control emocional para no ceder ante la presión de investigadores, medios de comunicación y toda una sociedad que lo veía como una eminencia.

Finalmente la verdad salió a la luz, las pesquisas lo señalaron como el asesino de Roxana, fue el último en verla, y acabar con la vida de la estudiante de un golpe contundente en la cabeza. El crimen se cometió en el consultorio, sitio destinado para los encuentros furtivos de ambos.

Tras innumerables entrevistas ofrecidas, donde de manera pasiva aseveraba su inocencia, en septiembre de 2010 el famoso y ya demacrado doctor de 73 años, fue condenado a 20 años de prisión en Yare II, estado Miranda, y para 2012 su séquito de abogados le consiguió el beneficio de “casa por cárcel”, por su avanzada edad y los problemas de salud que presentaba para entonces.

El 24 de agosto de 2013, el cuerpo del médico fue hallado en su residencia, tras sufrir una neumonía severa.

¿Qué había en la mente del psiquiatra asesino?

Varias preguntas se deslindan a partir de esta historia, la personalidad perversa de Edmundo Chirinos, aún después de su muerte resulta un enigma, para quienes lo veían de manera recurrente en sus diferentes facetas dentro del acontecer venezolano. Siempre tenía una opinión, una certeza, y una razón ante cualquier hecho trascendental que se presentara.

¿Cómo podría definirse la personalidad fría y calculadora con la que actuó durante años Chirinos? La psicóloga Yennifer Monht, sostiene que un asesino se hace, Chirinos no nació pensando en matar gente, en su haber bastó un crimen visible y escandaloso. “El asesino es una construcción social, como la orientación sexual. En el caso de Edmundo Chirinos, no actuó en base al miedo, se aprovechaba de su posición como psiquiatra, le permitía cierto poder, era muy inteligente”.

Asimismo, refiere que existen tres grandes estructuras de la personalidad que son la neurosis, la psicosis, y la perversión, y dentro de ellas hay particularidades del sujeto.

Monht considera que Roxana usaba la excusa de la “venganza” para seguir viendo al terapeuta. “¿Quién tenía el poder ahí?, evidentemente era él, ¿quién se aprovechaba de quién?, ella siempre fue la víctima”, acota.

La especialista analiza que la inteligencia desbordada del homicida en este caso, incrementaba su poder; el conocimiento de la ley y de la mente humana, le daba una ventaja que difícilmente tendría un asesino ordinario.

“Roxana fue una paciente de miles, y su reputación se la dio ser el terapeuta de personalidades famosas, de presidentes incluso. Sabía de leyes y de cómo quebrantarlas. Hasta si le hacían una prueba del polígrafo, seguramente la pasaba. El control de la ansiedad ante la presión que tenía en todo su entorno con la situación de la víctima, no lograba sacarlo de sus cabales”, señala.

Para Monht una serie de eventos sucesivos desencadenaron el homicidio. Solo Roxana y el psiquiatra saben con certeza lo que ocurrió el día del crimen; sin embargo, las constantes amenazas de la joven para dejarlo al descubierto, y las publicaciones que hizo en su blog, donde detallaba lo que pasaba íntimamente con él, desbordó la furia de asesino.

“No fue lo que él planeó al principio, era más fácil seguir aprovechándose de ella y de las demás pacientes vulnerables que acudían a sus consultas. Seguir siendo el médico honorable, era más cómodo”, comenta.

“Edmundo Chirinos, según las estructuras de la personalidad, por sus rasgos en un perverso”, dice la psicoanalista, quien refiere que el homicida no tenía una doble personalidad, simplemente justificaba su crimen, por lo que no había cabida para arrepentimiento o remordimientos.

¿Cómo Ana Morales sabiendo las artimañas de Chirinos desde el inicio no actuó para proteger a su hija?

Un cuestionamiento que se pone en evidencia después del fatídico desenlace y que la psicóloga responde argumentando que “una madre consciente va a su juicio, hay muchos factores disfuncionales. No importa el poder que él tuviese, apela al amor por su hija y habría actuado como una madre para protegerla. Ella era también una paciente psiquiátrica, habría que revisar si se curó, habría que revisar su historia de vida”, revela.

¿Qué tan frecuente son estas relaciones amorosas entre médico-paciente?

“Hay que tener cuidado, en las relaciones médico-paciente, ellos te ponen en una posición de poder, y si la figura de poder este tiene además personalidad, podría aprovecharse de eso”, explica.

Yennifer Monht, expone que lo “más sano”, es remitirlo a otro colega, pues la objetividad se pierde y se puede aprovechar de la historia. “Hay que apegarse a la ética”, concluye.

Este es un fragmento del escrito publicado por la víctima en su blog:

“Ese día que me entregué a mi psiquiatra tuve mucho miedo. Pero me trató bien, me dijo de hermosa a muchas cosas más, me besaba muy sensualmente de modo que no lo olvide de pronto. Después de ese día estuvimos hablando mucho, me dijo que se iba a volver a repetir, OjO pero sin compromiso, además que él es una persona mucho mayor que yo, sin mentira debe tener como unos 60 años o tal vez más. Ayer lo volví hacer con él, pero no tan igual como el primer día, ya que estaba en horario de consulta y pues no podíamos durar mucho. Creo que sin querer le estoy agarrando cariño, pero eso es muy mal, porque quiero a Mariano y el psiquiatra sólo me quiere como objeto. No sé qué hacer. Ah no sé si les había dicho pero mi primera vez lo hice con él, con el psiquiatra. Imagínense cómo estoy.”