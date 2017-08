Enrique Mendoza: El juego político se disputa en todo escenario sin abandonar espacios

Agosto 17, 2017 - 10:57 am

El exgobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza, señala que aquellos que dicen que las organizaciones políticas no deben ir a las elecciones regionales, “son las que no lograron validar, es decir que legalmente no existen. Por respeto y solidaridad no las nombró, pero lo que pasa que esos partidos no fueron capaces de validarse. No tienen tarjeta para participar, seamos sinceros con la gente”.

“El juego político hay que disputarlo en todos los escenarios, este es el mismo CNE que existió toda la vida con el que hemos logrado ganar y perder, por lo que no hay que abandonar los espacios de lucha por supuestas circunstancias por más dura que sea ya que no es la primera vez que el Gobierno hace algún tipo de escaramuza” agregó.

En ese sentido, reiteró que hay que luchar en todos los escenarios, “entendemos que para muchos no se debió dar la elección de la Constituyente, que sigue siendo ilegal, pero no había nada mágico para impedirlo, trampearon 8 millones de votos, y tengan por seguro que si la oposición decía que en la consulta sacó 8 millones de voluntades, ellos saldrían con 9 millones”.

Mendoza aseveró que hay que seguir formando parte de cualquier tipo de protesta, “foros, manifestaciones o elecciones, esto es como una gota de agua que cae sobre una piedra, hasta que la misma se revienta, pero si cada uno se rinde, se nos hace cuesta arriba e imposible lograr el cambio en el país”.

Por otra parte, enfatizó que el problema de los venezolanos lo resuelven los mismos venezolanos y no se puede seguir pensando en una mano del exterior, “tenemos que seguir sembrados en el corazón de la gente, al lado de ellos y con los problemas, dificultades y obstáculos.

Recordó que más de 100 jóvenes perdieron la vida durante los días de protestas “y nosotros no podemos decir que se perdió el tiempo, por lo que hago un llamado a la reflexión y no permitir que el fatalismo y la desesperanza cunda entre nosotros, y eso es precisamente lo que quiere el Gobierno”.

“No podemos permitir que cada uno quiera imponer su esquema o pensamiento, hay que hacer una recomposición estratégica, construir una unidad de criterio”, indicó.

Noticia al Día / Diario La Voz