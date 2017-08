En un lugar de Argentina vive la hija de Pablo Escobar: Con nueva identidad

Agosto 7, 2017 - 12:51 pm

La periodista, María Fernanda Morales, narra para el portal Upsocl los incidentes impactantes en la vida del más grande y temido capo de los carteles de la droga colombianos “El Patrón”, Pablo Escobar Gaviria.

Aquí la historia contada para Upsocl por la reportera MFM “

Ya no lleva su apellido ni vive en su país, para dejar atrás todo lo que tenía que ver con el narcotraficante…

El 2 de diciembre se cumplen 24 años de la muerte de Pablo Escobar, el narcotraficante más poderoso -y peligroso- del mundo. Fue conocido por todos como ese personaje, metido en un ambiente de crimen y violencia… pero tras él había una familia, con dos hijos: Juan Pablo y Manuela, la pequeña que sólo tenía 10 años.

Por su corta edad, no recuerda mucho de ese difícil momento, a diferencia de su hermano. Pero sin duda su vida cambió, y también se vio marcada, por quién era su padre.

Pero que su apellido sea recordado por eso, no significa que ellos hayan seguido ese camino… de hecho, pasó todo lo contrario con ellos. Ambos terminaron sus carreras y hoy trabajan… con nuevas identidades.

De la pequeña se ha sabido muy poco, pero se reveló sólo una fotografía que la muestra en la actualidad.

Ahora tiene 33 años, y se hace llamar Juana Manuela Marroquí. Vive en Argentina, con su madre María Victoria Henao y su hermano.

Pero no se avergüenzan de su apellido. Sólo quieren no verse afectados, y que en ese ámbito, su padre deje de ser visto por algunos como un héroe, para que otros jóvenes no sigan su camino…