Elías Jaua: No hay nada que pactar con quienes nos desconocen

El jefe de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Elías Jaua, recalcó que pese a las más de 8 millones de personas quienes ejercieron el voto en el proceso de la constituyente, “entre millón y medio y 2 millones de personas no pudieron votar por la violencia armada de grupos paramilitares armados en diferentes regiones”, sentenció.

“En Venezuela siempre ha habido una élite que ha desconocido a la inmensa mayoría de los ciudadanos históricamente, para ellos no existimos cuando eran gobierno (…), nos sometían a la pobreza y marginaron a los hombres”, indicó Jaua con respecto a las actuaciones de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en contra de la constituyente.

“Nosotros no vamos a llegar nunca a un pacto, no hay nada que pactar con quienes nos desconocen pero si debemos acordar un mínimo de estabilidad política y social para que los ciudadanos no sufran las consecuencias de una confrontación, se trata de regular el conflicto”, manifestó el exministro.

Jaua exhortó a los líderes de la oposición para que dejen el camino de la violencia y vuelvan al ámbito político, sin embargo dijo que “dirigentes de la MUD quienes traspasaron los limites y no puede haber impunidad”.

Noticia al Día/Unión Radio