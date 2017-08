Carlos Mata, “El primer actor” celebra su cumpleaños (Video)

Agosto 28, 2017 - 5:40 am

Carlos Enrique Mata Iturriza, mejor conocido como Carlos Mata, nació el 28 de agosto de 1952 en Valencia, Venezuela. Actor, compositor y cantante. Ha desarrollado una importante carrera artística tanto en Venezuela como escala internacional.

Cursó sus estudios en el Colegio La Salle de Valencia donde fue un buen estudiante. Aunque también se le daban muy bien facetas artísticas como la pintura, el dibujo y la música, llegando a estudiar violín.

Es el segundo de siete hermanos. Su padre trabajaba como ingeniero mecánico en una de las empresas de su abuelo de perforación de pozos de agua y más adelante trabajó para la Ford. Su madre falleció cuando él tenía 13 años. Este golpe marcó su vida e hizo que se refugiase en los libros que, junto con la historia, son su gran pasión. Devoraba a Alejandro Dumas, Julio Verne, Emilio Salgari y Mark Twain. Toda su infancia estuvo llena de esas fantasías y tuvo mucho que ver en su decisión posterior de ser actor. Su padre contrajo nuevas nupcias y nacieron 3 nuevos hermanos.

Carlos Mata es el actor y cantante venezolano con mayor proyección a nivel internacional de los últimos años, sus más de 25 telenovelas, transmitidas en más de 60 países y traducidas a varios idiomas, su trabajo como animador y conductor en programas de TV, lo mismo que como imagen institucional y comercial de diferentes campañas.

La participación en más 10 discos editados y con giras musicales desde Canadá hasta la Patagonia, España, Italia y el norte de África, lo mismo que su participación en no menos de 9 obras de teatro, 6 películas y la conducción de un programa de radio, lo hacen uno de los más completos artistas de la Industria Televisiva y Musical en Latinoamérica.

Poseedor de una exitosa carrera artística, siendo conocido en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia con una trayectoria reconocida en países como Israel, Turquía, Tailandia, Rwanda y Kenia, Polonia.

Cristal es una de las telenovelas de mayor proyección a nivel mundial, habiendo batido records de audiencia en casi todos los países en que ha sido transmitida, entre ellos Estados Unidos, España, Israel, Canadá, Centro y Sudamérica. En España fue catalogado como el hombre más popular del país el año 1991.

Ha protagonizado 9 telenovelas, entre ellas, las mundialmente famosas Cristal, La Dama de Rosa, Señora y Las dos Dianas, entre otras.

También es reconocido en Latinoamérica por su Talk show El Rosa y el Azul. En España el año 1990 condujo el programa de variedades de TVE 1 “Pero esto que es…” presentando a figuras de la talla de Joe Cocker, Whitney Houston, Duran Duran, Beach Boys, La Toya Jackson, Technotronics, y otras.

Nombrado Ciudadano Honorario de la Ciudad de Nueva Orleans en 1985, decretado día de Carlos Mata por el Gobernador de Louisiana y Colonel of the Staff Governor Edwin W. Edwards of Louisiana. En 1987 recibe las llaves de la ciudad de Miami y de la Ciudad de Hialeah y es decretado por el alcalde, el 3 de septiembre “Día de Carlos Mata”. Ha recibido reconocimientos por parte de los alcaldes de Nueva York y Los Ángeles.

Ha sido uno de los artistas latinos con mayor cobertura

por parte de los medios informativos impresos en Latinoamérica, España e Italia entre otros, atrayendo fans de todas las edades y admiradores en diversos renglones incluida la realeza española.

Fue seleccionado entre una larga lista de figuras hispanoamericanas para ser imagen de UNICEF en su campaña en contra de Abuso Infantil.

Agencias