“Apenas estaba poniéndose de moda la canción ‘No tengo dinero’. Era la década de los 70. Juan Gabriel tendría unos 21 años cuando mucho. Nada de fama aún. Yo tenía 12 apenas. Estaba en un grupo de gaitas y lo vi en el jardín de un señor que apoyaba a los nuevos talentos”, contó hace a Noticia al Día, Freddy Guanipa, cantante marabino y fundador de Mariachi Mexicali, sobre el día en que Juanga estuvo en una casa en los Haticos. Hoy, a un año de su sorpresiva muerte, recordamos esta increíble historia.

El dueño del domicilio que sirvió de encuentro entre el marabino y el cantante mexicano más importante de los últimos tiempos era Guillermo Sánchez García, creador del premio Mara de Oro, según recuerda Guanipa.

“La casa quedaba en Los Haticos de Maracaibo, detrás de la iglesia La Milagrosa. Fuimos a pedir apoyo, patrocinio. Le pregunté a Juan Gabriel por el señor Guillermo Sánchez García, a quien le decían ‘La Baby Junior’ por sus ademanes. Después supe que el cantante mexicano vino a participar en un evento en Venezuela, donde no le fue muy bien, porque le pidieron que no gestualizara tanto. Le prohibieron contornearse. No lo dejaron ser él, por lo que no pudo hacer un buen show”, describe el mariachi marabino.

La vestimenta de “Juanga” no pasó desapercibida por el nobel artista. “Recuerdo que tenía una bata de noche negra con rosas bordadas en color oro viejo. Nunca he visto una bata tan hermosa como esa”, dice Freddy, quien fue ese día entusiasmado a pedir apoyo para su grupo de gaitas y nunca imaginó que terminaría cantando las rancheras que componía ese artista visualizado en un jardín.

La comercialización de la música mexicana resultó ser mucho mayor que las gaitas para el lamento del marabino. Así que terminó fundando el grupo de mariachi. “Me di cuenta por la radio y la televisión de cómo fue creciendo la imagen de aquel joven que yo conocí en la casa de Haticos. Sus canciones se volvieron parte obligada del repertorio de todos los mariachis del mundo”, asegura.

El grupo Mariachi Mexicali está compuesto por 10 integrantes, quienes aseguran que hasta un 70% del repertorio que le solicitan los clientes son canciones de quien se ganó el nombre de Divo de Juárez. Cuando no son interpretaciones de Juan Gabriel, son autorías de él, entonadas por otros artistas.

“Lo que más nos piden es “Amor Eterno” y “Te lo pido por favor”. Muchas personas piden “Amor Eterno” y no saben el significado. Se ha extendido la historia de que fue una canción que Juan Gabriel le escribió a Rocío Durcal para que ésta se lo dedicara a su esposo, pero en realidad fue un tema que él compuso cuando su mamá falleció y refleja cómo el amor transciende el plano físico. Es el amor eterno entre el más allá y el más acá”, explica Freddy.

El cantante marabino señala que Alberto Aguilera Valadez (Parácuaro, Michoacán, 7 de enero de 1950), mucho mejor conocido como Juan Gabriel, es el artista más completo de los últimos tiempos. “Sus canciones tienen una particularidad: todas transmiten un mensaje positivo, un mensaje de amor, de esperanza. No hay una canción de Juan Gabriel que refleje pesimismo, negatividad, odio o resentimiento”, señala.

La noticia del fallecimiento de Juanga, este domingo, enlutó el corazón del mundo del espectáculo. “Su vida fue un canto a la superación. Cuando uno conoce su historia entiende todos los obstáculos que superó desde niño. Encontró esperanza dentro de la desesperanza. Es un ejemplo de vida para el mundo entero, especialmente para Latinoamérica. Los mariachis del mundo estamos de duelo”, señala el artista marabino, mientras toma una guitarra para entonar “Te lo pido por favor”, en homenaje al hombre de luz que conoció aquel día en la casa de Los Haticos, Maracaibo, brillando entre flores de jardín y luciendo su bata de noche negra con rosas bordadas de oro viejo.

