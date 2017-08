El ciclista Luke Rowe se rompe la pierna en la despedida de soltero de su hermano

Agosto 9, 2017 - 1:46 pm

El ciclista del Sky Luke Rowe estará fuera de competición durante varios meses después de que el equipo británico anunciase que sufrió una fractura de tibia y peroné mientras hacia rafting para celebrar la despedida de su hermano.

El propio Rowe contó su versión de los hechos en la web del equipo. “Mi hermano Matt se va a casar y entonces salí con mi familia y unos amigos para la despedida de soltero. Por la mañana fuimos a hacer rafting en aguas bravas. Salté al agua pero aterricé con mi pierna derecha en una zona poco profunda. Al ser ciclista profesional puedes tener muchos arañazos o lesiones, pero supe de inmediato que esta ha sido una de las peores”.

El galés agradeció la atención de los médicos y aventuró que tendrá un largo proceso de recuperación. “El equipo ha estado brillante. El doctor Usher vino de inmediato para supervisar mi tratamiento y traerme a casa, donde los especialistas me operaron. Fue un gran shock y sé que tengo un largo periodo de rehabilitación por delante”. De esta forma Rowe, que terminó como farolillo rojo en el pasado Tour de Francia tras ayudar a Chris Froome a ganar el título, se despide de la temporada y de las carreteras por varios meses.

El hermano de Luke Rowe se casará con Dani King, medalla de oro en persecución (ciclismo en pista), en los Juegos de Londres 2012.

NEWS: @LukeRowe1990 set for injury lay off. “I’m determined to get back racing as soon as I can.”

> https://t.co/owtWkUBI6e pic.twitter.com/VesVaT3Wxm

— Team Sky (@TeamSky) 8 de agosto de 2017