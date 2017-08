El argentino Leonardo Mayer sorprendió a Richard Gasquet en el US Open

Agosto 30, 2017 - 3:04 pm

El argentino Leonardo Mayer, número 59 del ránking mundial, dio la sorpresa este miércoles al derrotar al francés Richard Gasquet, cabeza de serie N.26, por 3-6, 6-2, 6-4, 6-2 para clasificarse a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos de tenis.

El argentino remontó un partido que comenzó el martes y fue suspendido a causa de las fuertes lluvias que afectaron a Nueva York.

Con prisa pero sin pausa remontó Leonardo Mayer

La pausa no hizo mella en Leonardo Mayer, quien regresó con igual ímpetu para llegar por quinta vez a esta fase del último Gran Slam del año que se juega en Nueva York, donde sus mejores actuaciones fueron terceras rondas en 2012 y 2014.

“Ayer empecé a jugar mejor cuando vino la lluvia y que me cortara me dio bronca. Hoy también empecé errático pero me fui acomodando y le encontré su juego para sacar el triunfo”, dijo Mayer.

El argentino dijo haber tenido su mejor arma en el saque, con el que puso 9 aces y ganó 79% de sus primeros servicios, además de colocar 54 tiros ganadores -por sólo 12 su rival-, lo que compensó los 56 errores no forzados.

“Le superé bien a un gran jugador como Gasquet. De revés a revés estuve mejor, y esa es su mejor arma, y el saque me ayudó mucho. Bueno, el saque es el que me da de comer”, puntualizó.

Meyer, número 59 del mundo y quien entró al cuadro del US Open como “afortunado perdedor” tras la baja de Andy Muray por lesión, se medirá en segunda ronda contra el ganador entre el japonés Yuichi Sugita y el francés Geoffrey Blancaneaux.

Este año ganó el título en Hamburgo, pero quedó eliminado en primera ronda del Abierto de Australia, Wimbledon y Roland Garros.

Leonardo Mayer le dijo adiós a la Copa Davis

Meyer ratificó su decisión de no jugar más la Copa Davis con Argentina, torneo al que dijo haberle “entregado todo”, y que le ha causado muchas alegrías y también sinsabores.

“Yo ya hice mucho por la Copa Davis. Ahora toca a otros. Me lesioné cientos de veces, dejé a un hijo recién nacido para ir a jugar Copa Davis, puse el calendario de la Davis por encima del mio. Todo lo dí por mi país”, manifestó.

Dijo dolerle las críticas por su negativa, pero igual debe pensar en su carrera.

“El desgaste es mucho. Y yo la vivo a la Davis es muy fuerte. Eso pasa cuentas”, aclaró.

Leonardo Mayer agradeció el apoyo del numeroso público de su país que estuvo presente en el partido, y en un aparte con AFP dijo que “eso es a veces la mejor recompensa que tenemos los tenistas”.

AFP