Agosto 7, 2017 - 4:23 pm

La celebración de las elecciones regionales en Venezuela era un asunto que reclamaba la oposición hasta hace tres meses, debido a que se encuentran vencidas, pero hoy parecen haberse convertido en la manzana de la discordia entre los simpatizantes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Aunque el 30 de julio se celebraron unos comicios para escoger una Asamblea Constituyente – integrada solo por seguidores del Gobierno de Nicolás Maduro y que ya ha tomado decisiones trascendentales -, los simpatizantes de la oposición ya discuten entre sí su participación o no en las regionales.

En mayo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció que aprobaba la propuesta de Maduro de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para el 30 de julio y convocó las elecciones a Gobernadores para el próximo diciembre a pesar de que debieron celebrarse a finales del año pasado, según la Constitución.

La decisión del CNE fue rechazada por la oposición y por uno de sus rectores, Luis Emilio Rondón, que señaló que las elecciones regionales debían celebrarse antes de elegir la ANC, principalmente porque era una “deuda con los venezolanos” y porque los comicios regionales podrían ser eliminados por la Constituyente.

A esta última tesis se unen varios simpatizantes de la oposición, y es por ello que consideran que la MUD no debe participar en las próximas elecciones regionales sino concentrar sus esfuerzos en un cambio de Gobierno.

Según el CNE, más de 8.000.000 de personas votaron para elegir la ANC, sin embargo, la oposición aseguró que hubo un “fraude” y la empresa Smartmatic denunció que hubo una “manipulación” en los votos, una de las razones por la que un grupo de opositores considera que la MUD no debe participar en las regionales.

Entretanto, otros consideran que la alianza opositora sí debe participar en los comicios, debido a que temen que se pierdan espacios y que se pueda cometer el “error” de 2005 cuando el antichavismo no se presentó a las elecciones del Legislativo.

Hay quienes aseguran que es “mejor” que la oposición se presente a los comicios porque “es mejor tener esa opción ahí” que tomar la decisión de no hacerlo.

Aunque algunos partidos de la MUD han fijado posición sobre los comicios, la alianza opositora no ha tenido un pronunciamiento conjunto sobre estos comicios en los que, en caso de que decidan participar, deberán inscribirse entre mañana y el jueves, según ha anunciado el CNE.

La polémica sobre las regionales la inició el partido Acción Democrática (AD), que coordina el diputado opositor Henry Ramos Allup y uno de los más antiguos del país, al señalar que esta organización sí participará en esas votaciones.

Otros partidos como Alianza Bravo Pueblo (ABP) del alcalde opositor en arresto domiciliario Antonio Ledezma consideran que no se debe asistir a esa convocatoria.

La opinión de ABP también es compartida por la dirigente opositora María Corina Machado, que forma parte de la coalición opositora y el pasado 2 de agosto indicó a través de Twitter: “Si se inscriben en las regionales, se quedarán solos”.

La organización Voluntad Popular (VP), del opositor preso Leopoldo López, no ha presentado una posición clara y su coordinador encargado, el diputado Freddy Guevara dice que la política de la oposición no puede ser “vamos a las elecciones regionales” aunque no descarta inscribir candidaturas.

“La lucha que tiene que darse ahorita para ver cómo hacemos, cómo lograr el cambio (de Gobierno) ahora, no ganar las gobernaciones para que se dé después”, agregó Guevara en una concentración en la que varios simpatizantes también están divididos sobre si deben o no participar en las regionales.

Entretanto, el dirigente y dos veces candidato a la Presidencial Henrique Capriles ha considerado que “en este momento”, “ese no es el debate”, aunque señaló que “hay que tener estrategia”.

Por su parte, el vicepresidente del país, Tareck el Aissami, ha criticado a los opositores que han anunciado su decisión de participar en las elecciones de gobernadores y los ha tachado de “inmorales”.

EFE