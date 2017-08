Embajada de EE.UU. reactivó alerta a sus ciudadanos en Venezuela

Agosto 7, 2017 - 1:36 am

La embajada de los Estados Unidos en Venezuela activó este domingo una nueva alerta a sus conciudadanos, luego de la situación registrada en el Fuerte Paramacay, en Valencia, y el bloqueo de algunas vías principales en la ciudad de Caracas por los dispositivos de seguridad.

Por medio de un comunicado señaló que “extreman medidas” para los ciudadanos norteamericanos y el personal de diplomático.

“Los diplomáticos estadounidenses están restringidos a las áreas de Valle Arriba y Santa Fe en Caracas hasta nuevo aviso”, reza el comunicado oficial.

La Embajada reitera a todos los ciudadanos estadounidenses para que eviten las áreas en protesta y se les recuerda que incluso las manifestaciones destinadas a ser pacíficas pueden volverse “conflictivas y convertirse en violencia”.

Updated security warning for US Citizens amid reports of demonstrations. https://t.co/hNgB0JdDcO

— US Embassy, VE (@usembassyve) August 6, 2017