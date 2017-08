Dueño de los Houston Rockets hizo su donación al Fondo de Socorro Hurricane Harvey

Agosto 28, 2017 - 11:16 pm

El propietario de los Houston Rockets, Leslie Alexander, donó $4 millones al Fondo de Socorro Hurricane Harvey, iniciado por el alcalde Sylvester Turner, anunció el equipo.

“Nuestros corazones están apretados al ver la devastación que tantos de nuestros amigos, familiares y vecinos están experimentando”, dijeron los Rockets en un comunicado.

La donación de Alexander fue una de las varias promesas hechas por equipos y atletas para ayudar a las víctimas de las inundaciones en Houston, incluyendo una promesa de $50,000 por parte del guardia de Rockets, Chris Paul, al fondo en línea del extremo defensivo de los Texans de la NFL, J.J. Watt.

La donación de Paul elevó el total levantado por la recaudación de fondos a $500,000. Watt más tarde elevó el objetivo de la recaudación de fondos a $1 millón.

El disturbio, ahora clasificado como una tormenta tropical, ha devastado el área de Houston con inundaciones como resultado de precipitaciones sin precedentes.

Otras donaciones anunciadas

Los texanos y el propietario Bob McNair donaron $1 millón al fondo de ayuda de inundaciones del United Way of Greater Houston. La Fundación de la NFL dijo que igualaría la donación de $1 millón, y el propietario de los New England Patriots Robert Kraft y su familia se comprometieron a igualar todos los fondos donados a la Cruz Roja Americana en apoyo del alivio de inundaciones de Harvey hasta $1 millón.

Major League Baseball también contribuyó a la causa, uniéndose con la asociación de jugadores para donar $1 millón a la Cruz Roja y organizaciones de ayuda elegidas por los jugadores.

El inicialista de los Cardenales de San Luis, Matt Carpenter, quien es del área de Houston, dijo en un tuit que donará 10,000 dólares por cada cuadrangular que alcance para el resto de la temporada a los esfuerzos de ayuda.

