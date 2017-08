Diputado Germán Ferrer niega su firma en documentos presentados por Tarek William Saab

Agosto 16, 2017 - 8:35 pm

El diputado Germán Ferrer, esposo de la exfiscal Luisa Ortega, negó este miércoles categóricamente que la firma que figura en documentos presentados por la Fiscalía para incriminarle en una supuesta trama de extorsión sea la suya, y pidió que se compare con su rúbrica para demostrarlo, publicó la agencia de noticias EFE.

“Qué indignación. Mostrando firmas que no he hecho de documentos que no resisten la mas mínima prueba. Reto a que comparen lo que él presenta con una firma original mía para desenmascararlo por inmoral”, dijo Ferrer al medio local Punto de Corte, en alusión a la supuesta rúbrica enseñada por el Fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Tarek William Saab.

Saab presentó ante los medios “documentos originales” que probarían que Ferrer y altos cargos de la Fiscalía durante el mandato de su esposa, que fue titular del Ministerio Público desde 2007 hasta su reciente cese, abrieron cuentas en las Bahamas para ingresar los “millones de dólares” que recibían de la extorsión.

“Como es tan cínico y mentiroso un personaje como Tarek”, declaró Ferrer, que denunció el “neofascismo” del Gobierno y apeló a “la solidaridad del venezolano de bien”.

Ferrer es parlamentario del Frente Democrático Bolivariano, un grupo de diputados chavistas escindido recientemente del bloque oficialista por disconformidad con el rumbo tomado por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

EFE