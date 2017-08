Diosdado Cabello: Ley contra el Odio defenderá a la oposición de sus dirigentes

Agosto 27, 2017 - 9:36 am

El diputado constituyentista, Diosdado Cabello, expresó este domingo que la violencia en el país fracasó y que la paz no puede quedar suspendida sin que haya justicia. Agregó que la política para el chavismo se encuentra “muy bien” al darle una lección a “la derecha y al imperio” con un pueblo que logró retomar a la tranquilidad.

“Sin duda la oposición ha perdido terreno, no pudo darle respuesta a sus seguidores, no había ni un solo dirigente ahí que mandara a parar tanta locura, ahora dicen que el pueblo no los entendió (…) la derecha inculcó un odio enfermizo en su gente, por eso la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) propuso la ley contra delitos de odio, esa ley funcionará para proteger a la misma oposición y a sus dirigentes”, dijo.

Durante una entrevista en el programa José Vivente Hoy, transmitido por Televen, Cabello calificó como “positivo” que el sector opositor participe en las venideras elecciones regionales; sin embargo, cuestionó que acepten los resultados con la tesis de fraude para desestabilizar al país.

Por otra parte, comentó que los primeros días de la ANC tiene como objetivo concretar un nuevo marco jurídico en el país. “Tenemos como prioridad que se fortalezca el peso de la justicia y evitar escenarios violentos donde no hayan responsables (…) además el tema económico sigue allí, es donde vamos a trabajar más fuerte”.

En este sentido, Cabello afirmó que el país tiene los mecanismos suficientes para contrarrestar cualquier tipo de ataque mediático, militar y económico efectuado desde el extranjero, esto en relación a las recientes sanciones impuestas a Venezuela por parte de Estados Unidos.

Noticia al Día