Agosto 10, 2017 - 9:58 am

El consultor jurídico de la Asamblea Nacional, José María Casal, aseguró que las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra algunos alcaldes del país “saltan todas las instancias” legales en el país, por lo que supone una “medida arbitraria”.

En una entrevista radiofónica, Casal explicó que las decisiones contra Ramón Muchacho (Municipio Chacao), David Smolansky (Municipio El Hatillo), Alfredo Ramos (Barquisimeto), Carlos García (Mérida), Gustavo Marcano (Lechería), entre otros, son graves porque “es una violación completa a todas las garantías judiciales”.

El abogado apuntó que un factor que ha generado la situación actual del país está relacionado con la falta de independencia del poder judicial.

Además, José María Casal recordó que no se ha consultado a los ciudadanos sobre la aceptación o no de la Asamblea Nacional Constituyente. “No se consulta al pueblo sobre si quería activar o no el proceso Constituyente”, agregó.