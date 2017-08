Deportivo JBL intentará volver a la senda victoriosa en el “Pachencho” ante Atlético Socopó

Agosto 18, 2017 - 9:54 pm

Sin tiempo para lamentarse. Superar el último partido es la idea del Deportivo JBL del Zulia y el encuentro por la jornada 6 del Torneo Clausura ante Atlético Socopó se presenta como la solución idónea. Rival directo en la tabla de clasificación, mantener la localía y las ganas de seguir demostrando que el trabajo que se está realizando es el camino a seguir son los avales del elenco zuliano que buscará los tres puntos a como dé lugar frente a su rival.

Conocimiento del rival

Si hay algún miembro de la plantilla del JBL que conozca de primera mano lo que se puede enfrentar el próximo sábado sobre el engramado del “Pachencho” Romero ese es Alex Valles, uno de los refuerzos del equipo para este Torneo y que se ha ido afianzando dentro de las convocatorias del equipo dirigido por Juan David Escobar a base de trabajo y ser efectivo dentro del terreno de juego.

“Es un rival complicado, con un juego muy físico, y sabemos que viene a buscar tres puntos como nosotros también los necesitamos”, resaltó el volante ofensivo. “Tuve muchos buenos compañeros allá, humildes y trabajadores. Lo afrontaré con respeto, siempre pasa cuando cambias de equipo, que quieres demostrar que pudiste haber jugado allá, ahora estoy aquí y daré todo por mi equipo”.

Para Jhon González, jugador habitual para el conjunto negriazul, no hay mayor receta que la misma actitud del equipo, las herramientas están a la mano y sólo deben solventar los errores. “Es nuestra casa y la casa se hace respetar, estamos trabajando para sacar esto adelante y tener esos tres puntos que no podemos dejarlos ir. El trabajo, eso es lo que nos hace diferentes cada día, vamos mejorando algunas falencias y eso es lo que toca hacer. El fin de semana tenemos otra final”, declaró.

Rápida reacción

Si bien una derrota no entra en los planes de ningún equipo, en la última presentación del JBL no se pudo evitar la misma. Ahora, tan sólo tres días después, se presenta el chance para volver a jugar frente a la fanaticada del equipo y dejar ese episodio atrás.

“Fue doloroso, porque uno como profesional quiere ganar todos los partidos. Lastimosamente no sucedió pero queda atrás” asegura Valles. “El partido del miércoles fue un partido muy difícil, tuvimos las opciones y no concretamos, ahora hay que pasar la pagina porque tenemos otra final y debemos recuperar esos tres puntos que perdimos el miércoles”, recalcó González.

Mejoría ofensiva

Son cinco anotaciones logradas en las tres jornadas anteriores de Torneo por parte de la “Maquinaria”. Poco a poco un aparataje ofensivo con muchos nombres nuevos se va engranando y va regalando alegrías tanto a la institución como a las personas que siguen al club. Si bien Valles no se ha podido estrenar como goleador con el equipo, si ha formado parte del buen andar en ese aspecto.

“Como dice el profe, gracias a Dios ya están llegando los goles de todos los jugadores en la parte ofensiva. Nuestro compañero (Yeferson) Paz le han quedado algunas y no las ha desperdiciado, ahora espero que a mí me toque que me quede una el sábado siempre y cuando siga trabajando y me convoquen”, cerró el dorsal “21”.

Con toda seguridad será un enfrentamiento difícil, con dos equipos que lo dejarán todo para ganar puntos que ambos necesitan, sobretodo pensando en la situación de la tabla acumulada. El Deportivo JBL viene con un mejor transitar en lo que va de Clausura y tendrá que demostrarlo en una nueva presentación ante su publico.

Prensa Deportivo JBL