Agosto 22, 2017 - 3:33 pm

Como irregular fue calificada la supervisión de la Superitendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde) en el estado Zulia a la empresa distribuidora de alimentos, Vindanor, ubicada en el municipio San Francisco.

La denuncia fue hecha pública a los medios de comunicación por Daniel Villamil, quien funge como presidente de la referida empresa, al considerar que esa dependencia del estado “puso en entre dicho el transparente desarrollo comercial de Vindanor”.

Explico el empresario que la llegada de cuatro inspectores de la Sundde la pasada semana, fue recibida de buena manera pues con ello quedaría demostrado ante ese órgano fiscalizador la total normalidad de la empresa en la distribución de alimentos.

Los representantes de Vindanor, entre estos su gerente y el asesor jurídico, recibieron un equipo de NAD esta mañana y revelaron que desde el pasado martes, los fiscales se instalaron en la empresa para verificar los procesos de recibimiento de mercancía y distribución de la misma. Lo hicieron sin presentar una providencia y sin embargo se les mostró cada documento que exigieron como registro de comercio, el Rupdae , el RIF, facturas y guías de movilización.

Explicaron que un día antes había llegado una gandola con 1200 fardos de arroz y ellos le hicieron seguimiento hasta que la mercancía llegaba a varios de los comerciantes a quien Vindanor les vende. “Estuvieron una semana llegando a la empresa y no entendemos porqué a medida que pasaban los días, se tornaron más intensos haciendo hasta videos, aun cuando estaban viendo el proceso de distribución y la total normalidad y transparencia con la que se hace”.

Aseguraron que se trasladaron hasta los comercios de varios de los compradores y luego alegaron que dos de estos habían formulado denuncias. “Nada de eso es cierto pues los mismos clientes desmintieron que les haya vendido a sobreprecio. Ellos mismos se ofrecieron para desmentir tal señalamiento”, dijo el gerente de la empresa.

Los funcionarios de Sundee acusaron a Vindanor de acaparar productos como harina de trigo y arroz pese a que tenían conocimiento de que la mercancía no tenía más de cinco días en esas instalaciones y la misma se estaba enviando a sus compradores naturales, manifestó Villasmil.

“La actuación del Sundde fue de cordial a una mayor presión inexplicablemente. Ayer lunes retronó una fiscal junto a la coordinadora general de ese despacho, esta vez con la providencia que debieron mostrar una semana antes pues ya tenían casi siete días con ese proceso. Fabricaron una orden de incautación de la mercancía. Nosotros no vendemos por encima del precio establecido por la ley. Ellos se dieron cuenta del proceso. No entendemos porque esa acción. Aquí no hay nada oculto. Somos transparentes; el producto que llega se vende al precio que estipula el pvp. Nos han difamado y necesitamos que la opinión pública lo sepa. Tenemos videos y documentos que demuestran la fiscalización que el Sundde realizó y ello demuestra nuestra honradez”, agregó indignado el presidente de Vindanor.

Mervin Fuenmayor/Noticia al Día