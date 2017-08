Delsa Solórzano llama a participar en elecciones regionales

Agosto 22, 2017 - 9:10 pm

Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional, señaló en La Entrevista con Vladimir Villegas que “no participar en un proceso electoral es decidir y que aquel que cree que no participando está manteniéndose al margen de un proceso electoral está equivocado”, en referencia a las venideros comicios para escoger a los gobernadores.

“Usted no participa y usted decide porque cuando usted no vota está decidiendo en favor de aquel por el cual decidió no votar. Si usted no sale a votar le vamos a regalar las gobernaciones al partido de gobierno”, manifestó la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.

Sobre la decisión de la Fiscal General destituida Luisa Ortega Díaz y de su esposo el diputado chavista Germán Ferrer de irse del país, Solórzano señaló que eso era una postura de cada quien y que ella no era quien para evaluarla. “Lo que yo sí creo es que ella está haciendo lo correcto evidenciando los hechos de corrupción gravísimos que están ocurriendo en Venezuela y en no guardar silencio”, indicó.

“Tenemos candidatos en los 23 estados del país para las primarias, y es la gente la que va a decidir quién será su candidato y cualquiera que gane va a ser extraordinario, y tenemos que seguir luchando por el país”, señaló Solórzano.

Unión Radio