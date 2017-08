Dávila rechazó declaraciones de Rusia sobre sanciones de EE.UU.

Agosto 10, 2017 - 8:14 pm

Williams Dávila, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN), rechazó que Rusia se refiriera a las sanciones impuestas por Estados Unidos como medidas en contra del país.

Aclaró que dichas sanciones se aplicaron en contra de funcionarios del gobierno, no del país.

“A esto se le da el contenido político de asociar una cosa con la otra, capaz haya algunos que no tienen nada y otros que sí (…) no se puede calificar de injerencia la opinión de otros países y esta no porque como Gobierno me conviene“, dijo en Unión Radio.

Sobre la declaración de Lima, opinó que fue una acción internacional contundente en contra del gobierno.

Consideró que organismos económicos y regionales como el Banco Interamericano y la Organización de Desarrollo Económico de la Unión Europea, se acogerán a la propuesta de los 12 países que firmaron en acuerdo.

