Conoce más sobre la vida del actor David Soul, hoy celebra un año más de vida

El actor David Richard Solberg, mejor conocido como David Soul, nació el 28 de agosto de 1943 en Chicago, Illinois.

Su padre era un pastor luterano, muy asiduo a participar en la reconstrucción de Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, debido a ellos David llegó varias veces a este país siendo muy pequeño.

En 1967 aparecía con el rostro cubierto por un pasamontañas en el “Show de Mary Griffin” argumentando que él era David Soul, quien sólo quería hacerse conocido gracias a su música.

Durante la década de los setenta, David fue visto en varias series de la pantalla chica, primero en “Here Come the Brides”, en “Mi bella genio”, en “McMillan and wife”, en la serie original de “Star Trek” y en “Las calles de San Francisco”.

Pero luego quedaría seleccionado para darle vida al detective Ken Hutchinson, más conocido como “Hutch”, en la serie de culto que interpreto al lado de Paul Michael Glaser “Starsky & Hutch” y que duró de 1975 hasta 1979, teniendo un total de 4 temporadas.

A la vez que era parte de la serie policial, y debido al gran éxito que alcanzó como actor de televisión, Soul se animó para lanzar su carrera musical, la cual había tenido oculta hacía ya varios años.

Dentro de ella destacaron sus temas Don’t give up on us lanzada en 1977 y que rápidamente se colocó en el primer lugar en el Reino Unido. De igual forma y similar acogida tendría su segundo sencillo titulado Silver Lady, del mismo año.

Dando mayor importancia a su carrera como cantante, Soul dejó de lado la actuación limitándose a ella. Otro papel bastante apreciado que interpretó fue en el año 1973 en la película Magnun Force, en donde compartió créditos con el actor Clint Eastwood.

Años más tarde, luego de ser cancelada la serie, nuevamente actuó para la película de terror Salem´s Lot que estaba basada en una de las novelas del escritor Stephen King.

En los años ochenta, el actor había perdido popularidad debido a la gran baja que sufrió su carrera artística, pero siguió siendo considerado para hacer algunos papeles cortos, en algunos episodios de series televisivas como “In the line of duty: The FBI Murders del año 1988.

Lamentablemente se deprimió y se volvió en un adicto al alcohol. En 1990 decidió viajar a Londres, en donde nuevamente recibió algunas oportunidades como actor, aunque esta vez prefirió hacerlo en el teatro. Participó en el montaje de Jerry Springer-The Opera en el 2004 y dos años después, estuvo en “Mack and Mabel”.

Debido al éxito que nuevamente alcanzó en Inglaterra, David Soul decidió radicar definitivamente en este país y logró la nacionalidad británica en el 2004.

