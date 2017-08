David Smolansky: Se han dado 11 golpes de Estado contra los municipios

Agosto 8, 2017 - 9:54 pm

Dirigentes que conforman la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se pronunciaron este martes en apoyo al alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, por citación emitida parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para este miércoles a una audiencia que podría condenarlo a 15 meses de prisión.

En este entido, Smolansky señaló que quienes dicen cosas incómodas al presidente Nicolás Maduro, son blanco de persecución e indicó que más allá del sistema totalitario, él (Maduro) no cree en las alcaldías ni en la descentralización “algo tan esencial para la democracia”.

“Quien les habla seguirá siendo alcalde del El Hatillo. Y no me voy a rendir. Pase lo que pase mañana ustedes tienen que defender El Hatillo, con sangre, sudor y lágrimas . Ustedes tienen que defender su alcaldía porque esa fue su voluntad cuando me eligieron”, expresó..

El burgomaestre denunció que hasta el momento se han dado al menos “11 golpes de Estado en contra de los municipios por los alcaldes opositores destituidos, presos o exiliados”.

“Otros siete alcaldes han sido condenados por el paredón de fusilamiento que es el TSJ. Pérez Jiménez era un bebé de pecho frente a esta dictadura. Si es El Hatillo el que tiene que prender la chispa, que sea El Hatillo el que la prenda”, finalizó.

