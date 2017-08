Agosto 9, 2017 - 10:15 am

Te enseñamos el cruce de piernas infartantes.

Consejos del portal WikiHouse. com

para sentarse con elegancia

1

Párate en frente de tu asiento tan cerca como puedas. Al comenzar cerca de la silla, tendrás menos trabajo por hacer y tendrás menos probabilidad para exponerte o perder la guía y caerte.

En los eventos más formales, es costumbre que un caballero te ayude a sentarte. Él te moverá la silla, esperará a que te pares en frente de esta y luego la colocará hacia adelante para que toque la parte posterior de las piernas. Esta persona suele ser algunas veces tu cita, un mesero u otro hombre que se siente cerca

2

Junta las rodillas. Asegúrate de que tus rodillas y una gran parte de tus piernas estén alineadas y juntas. Una pierna no debe estar en frente de la otra. Al sentarte con las piernas juntas, evitarás que tu ropa interior se muestre, sin importar cuán corta sea tu falda.

3

Desciende suavemente. No te flexiones hacia adelante; asegúrate de mantener el torso erguido. Mantén juntas las rodillas y siéntate suavemente al flexionarlas. Tus pantorrillas se inclinarán naturalmente hacia adelante, la cual es una posición que querrás mantener.

Trata de no utilizar las manos para equilibrarte. Mantén los brazos erguidos hacia abajo o flexiona los codos ligeramente.

4

Alisa tu falda debajo de ti. Tu falda o vestido se podrían haber arrugado mientras te sentabas. Además, la basta se podría haber subido. Alisa tu falda suavemente con las manos si no quieres que se vea arrugada o más corta de lo que es en realidad.

5

Decide cómo colocar tus pies. Tienes dos opciones: colocarlas planas sobre el suelo o cruzar los tobillos. Asegúrate de optar por cruzar los tobillos si eres tan pequeña como para que tus pies no toquen el suelo. Cuando lo hagas, asegúrate de hacerlo con las rodillas juntas todavía. No debería haber un espacio entre los tobillos.

6

Inclina las piernas. Si tus piernas son largas o has decidido no cruzar los tobillos, podrías tener que inclinar las rodillas hacia la izquierda o derecha. Esta colocación hará que te veas menos rígida y más femenina. No tienes que mantener este ángulo durante todo el evento. En realidad, es cortés girar las rodillas hacia la persona con la que hablas.

7

Siéntate erguida. No te inclines hacia atrás sobre tu silla. En las ocasiones formales, es muy apropiado sentarse en el centro del asiento con la espalda sin tocar la silla.[3] De igual forma, no te inclines hacia adelante ni te encorves en la silla.

8

Coloca las manos sobre tu regazo. Colócalas juntas o sujetando una cartera pequeña cuando no las utilices. Colócalas justo encima de tu muslo. Sin embargo, si asistes a una cena formal en Francia, asegúrate de colocarlas sobre la mesa en algún lado del plato. En este país, se considera descortés colocarlas debajo de la mesa y sobre tu regazo

Piernas cruzadas

Desciende hacia tu silla con las rodillas juntas. Mantén el torso erguido sin inclinarte hacia adelante. Si bien es cierto que en algún momento cruzarás las piernas, el acto de sentarte es idéntico al que se utiliza para mantener una postura tradicional femenina.

Ten en cuenta que cruzar las piernas en la rodilla es mucho más modesto que mantenerlas paralelas. Esto las enfatizará mientras la basta se levantará.

Coloca las manos sobre tu regazo. Cuando te sientes, junta las manos y colócalas encima de tu regazo, entre tus piernas. Mantén esta pose cuando no utilices las manos. Esta posición también bajará tu falda, lo que evitará que muestres tu ropa interior mientras cruzas las piernas.

Mueve la pierna derecha hacia la izquierda. Comienza al elevar ligeramente el muslo derecho. Luego, coloca la pantorrilla derecha en frente de la izquierda. Asegúrate de tener los muslos juntos. Abrir las piernas se considera tradicionalmente como un acto no propio de una dama, incluso cuando es solo para acomodarse en el asiento. Asimismo, incluso con las manos sobre el regazo, abrir las piernas corre el riesgo de exponer tu ropa interior momentáneamente.

Coloca tu pantorrilla derecha encima de la izquierda. Tu rodilla derecha debe estar directamente encima de la izquierda. Tus pantorrillas deben estar juntas formando una diagonal con tus pies apuntando hacia la derecha o izquierda.[6] De esta forma, no podrás tener una posición de piernas rectas con ambos pies sobre el suelo.

Mantén una línea recta con las piernas. Tus pantorrillas deben permanecer tan paralelas y tan cercanamente alineadas como sea posible. Asegúrate de que tus piernas sigan firmemente juntas mientras te sientas. Mantén la punta de los pies hacia abajo

Recuerda siempre sentarte con el torso erguido.

Cambia de pierna con elegancia si es necesario. En algún momento mientras estás sentada, podrías querer cambiar de posición de modo que una pierna cruce a la otra. Esto se puede hacer si eres rápida y elegante, pero se debe evitar si vistes una falda particularmente corta. Solo deja de cruzar las piernas para que estén en la misma posición en la que estaban justo después de que te sentaras. Luego, mueve la pierna de tu elección encima de la otra para volver a tener una posición de piernas cruzadas.

Recuerda asegurarte de que tus manos estén sobre tu regazo mientras dejas de cruzar las piernas y las vuelvas a cruzar.

Consejos

Cuando estés a punto de levantarte, jala la basta de tu falda hacia abajo para cubrirte las piernas. Este acto evitará que expongas tu ropa interior.

Recuerda que, por sobre todo, debes evitar sentarte con las piernas abiertas, incluso cuando tienes pantalones.

Ten en cuenta que estas son solo algunas maneras tradicionalmente “femeninas” de sentarse y se aplican generalmente a las ocasiones formales. En la vida diaria, las mujeres pueden sentarse como quieran.