El criollo José Peña quedó Fuera del Mundial de Atletismo

El venezolano José Peña quedó eliminado en la primera ronda de 3.000 metros obstáculos del Mundial de atletismo de Londres, al terminar este domingo en la duodécima posición en su serie.

El atleta nacido hace 30 años en San Cristóbal, Táchira, realizó un tiempo de 8:37.15, sin posibilidades de acceder a la final del martes a la que llegaban los tres primeros de cada una de las tres series y los seis mejores tiempos.

Las sensaciones de José Peña

José Peña venía de ganar la prueba en el Sudamericano de Asunción (8:45.93).

“Las sensaciones no son las mejores. Me quedo con ganas de pasar a la final. No me sentí muy bien. La mayor parte de días te sientes bien, pero hay otros en los que no y hoy fue de esos”, lamentó en declaraciones a la AFP.

Sus próximos objetivos serán los Juegos Boliviarianos en noviembre y poder prepararse en España para el Mundial bajo techo del año que viene.

Su tiempo en Londres fue muy inferior al logrado en sus tres anteriores participaciones en grandes eventos, al haber quedado eliminado en primera ronda en los Juegos Olímpicos de Londres-2012 (8:24.06), y Rio-2016 (8:32.38), y el Mundial de Moscú-2013 (8:24.88).

José Peña compitió en Londres-2017 con su amuleto, un collar que le regaló su madre hace seis años, tras lo cual ganó el título en los Juegos Panamericanos de Guadalajara-2011.

