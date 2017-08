Agosto 17, 2017 - 7:20 pm

Un total de 13 personas fallecidas y 88 heridas, 15 de ellas graves, 23 menos graves, y 50 leves, de múltiples nacionalidades, es el último balance provisional facilitado por el Departamento de Interior de la Generalitat

El ataque en la segunda ciudad de España fue reivindicado por la organización ultrarradical en un comunicado difundido por su agencia de propaganda Amaq: “Los ejecutores del ataque de Barcelona eran soldados del Estado Islámico”.

“La operación se realizó en respuesta a los llamados contra los Estados de la coalición” internacional antiyihadista que opera en Siria e Irak, agregó.

Una furgoneta atravesó a toda velocidad la ciudad más turística de las avenidas de Barcelona, donde suelen pasear visitantes españoles y extranjeros, y recorrió centenares de metros arrollando gente.

Mucha sangre

Dos sospechosos fueron detenidos por el atentado, uno nacido en el enclave español de Melilla en Marruecos y el otro un marroquí identificado como Driss Oukabir, pero el conductor de la furgoneta sigue huido, dijo el portavoz de la policía catalana, Josep Lluis Trapero.

Los detenidos carecen de antecedentes, dijo Trapero. Además, la policía vinculó con el atentado una explosión la noche anterior en una vivienda en Alcanar, a unos 200 kilómetros al sur de la capital catalana, que dejó un muerto.

“La sospecha es que estaban preparando un artefacto explosivo”, señaló Trapero.

El ataque recordó otros atentados terroristas en Europa con vehículos, como el de Niza el 14 de julio de 2016, cuando un camión conducido por un tunecino se lanzó contra la multitud, matando a 86 personas y dejando más de 400 heridos.

Testigos describieron escenas de terror en la concurrida zona. “Estaba al lado, en El Corte Inglés y escuché un fuerte ruido. Tratamos de salir pero no pudimos. Vi cuatro, cinco cuerpos en el suelo y gente tratando de reanimarlos, y mucha sangre”, dijo a la AFP, Lily Sution, una turista holandesa. “Cuando ha pasado todo, he salido corriendo y he visto destrozos, cuatro cuerpos en el suelo, gente atendiéndolos, gente llorando y también había muchos extranjeros que habían perdido a sus familiares”, Xavi Pérez, de 26 años y dependiente de una tienda.

Reapertura del centro

La casa real española condenó en duros términos el atentado en Twitter: “Son unos asesinos, simplemente unos criminales que no nos van a aterrorizar. Toda España es Barcelona. Las Ramblas volverán a ser de todos”.

“Los terroristas nunca derrotarán a un pueblo unido que ama la libertad frente a la barbarie”, señaló de su lado el jefe de gobierno, Mariano Rajoy, quien viajó a Barcelona junto con su vicepresidenta y el ministro del Interior.

Luego de haberse mantenida la zona sellada por un cordón de seguridad desde la hora del ataque, las autoridades informaron la noche del jueves que se levantaban las restricciones de acceso al centro de la ciudad y se levantaba el confinamiento para las últimas personas que se mantenían refugiadas en comercios.

El ataque originó el cierre de las estaciones de metro y de tren alrededor de la zona, a la vez que fueron canceladas todas las “actividades lúdicas” de la jornada en la ciudad más turística de España.

AFP