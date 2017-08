Constituyente Sobalvarro: La subida del dólar paralelo no tiene lógica económica

Agosto 31, 2017 - 4:10 pm

El constituyente Alberto Sobalvarro explicó que en la Asamblea Nacional Constituyente están evaluando cómo colaborar en el aspecto económico para enfrentar la crisis que atraviesa el país.

“Gran parte de la crisis económica ha sido provocada por la guerra económica interna y de factores económicos y de gubernamentales de Estados Unidos y Europa”, asevero.

Agregó que la economía venezolana está atravesando “la transición de un modelo que no termina de morir y no termina de nacer, que es la transición de un modelo socialista de una economía productiva, diversificada y no rentista petrolera”.

“El modelo rentista no fue malo, pero los recursos fueron mal administrados”, manifestó.

Además, consideró que deben revisarse los controles de cambio “y si es posible evaluar cómo podemos desmontar de forma gradual el control de cambio para ir a una unificación cambiaria”.

El también economista señaló que el control de precios debe revisarse así como la estructura de costos, “porque hay un dólar paralelo que distorsiona toda la economía”.

“La subida del dólar paralelo no tiene lógica económica. La economía es una ciencia y no hemos encontrado el por qué esa página habla de un dólar que hoy está por encima de los 18 mil bolívares”, rechazó.

Globovisión