Conseguir efectivo es el calvario de los marabinos: Ni en avances aparece

Conseguir efectivo se ha vuelto el calvario diario de los marabinos en los últimos días, los bancos de la ciudad cada mañana amanecen más repletos que la jornada que lo antecede, en muchos de los cajeros electrónicos no rinde el dinero para despachar a los usuarios y en el peor de los casos, gran parte de ellos se encuentran inhabilitados al público. La excusa de este problema: No han llegado suficiente billetes para todos.

Ya es habitual observar largas colas en las entradas de las entidades bancarias de personas que madrugan para conseguir el preciado dinero. Sin importar si son bancos públicos o privados el colapso es en todos.

Este miércoles bancos como el Venezuela en el C.C Olímpico tiene los cajeros sin billetes de ninguna denominación. Sólo dan 85 mil bolívares por taquilla.

Asimismo, en la principal de 5 de Julio los cajeros duran menos de dos horas con efectivo, y las personas que no alcanzan a sacar los 10 mil bolívares diarios que ofrecen, por lo que se ven en la obligación de esperar dos horas más para que un cajero les atienda por taquilla.

En bancos privados la situación no es muy distinta, en el caso del Provincial de Dr. Portillo, los cajeros ya no dan los 18 mil bolívares que hasta hace un par de semanas era lo normal, sino que el monto fue ajustado a un máximo de 10 mil por persona si es cliente y si no, sólo dispensa 600 bolívares.

Ya el rebusque de los avance de efectivo que empleaban los comercios privados tampoco es una opción, pues muchos dejaron de ofrecerlo por temor a ser fiscalizados.

No obstante, los pocos lugares que ofrecen avances de efectivo lo hacen bajo la clandestinidad y a porcentajes de entre 29 y 25 % solo con tarjetas de débitos o transferencia.

