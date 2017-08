Consecomercio: Restringir control de precios no solventará problemas del país

Agosto 23, 2017 - 6:21 am

La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, aseguró que restringir el control de precios no solventará los problemas del país y ningún país que haya tomado estas medidas ha progresado económicamente.

Uzcátegui destacó que los precios de los productos son altos debido a que son importados a precio paralelo porque no se tiene acceso a las divisas otorgadas por el gobierno. “Hay muy pocas empresas que reciben las tasas preferenciales y no son recibidas en el tiempo solicitadas, además las empresas ofertan y las tasas que se pagan no son las anunciadas por el gobierno en televisión”, sentenció en el programa Por Donde Vamos de Unión Radio.

“Los precios del mercado no son reales sino son producto de una economía desbalanceada, desorganizada e inestable, los vendedores deben vender garantizando poder restituir la mercancía”, subrayó.

“Si se restringe más el mercado empeorará el desabastecimiento del mercado porque no se podrá cubrir los costos mínimos de operatividad además se imposibilitará reponer la mercancía, por ende aumentará el desempleo y los comerciantes optarán por cerrar los negocios.

Exhortó al gobierno a detener las amenazas contra los empresarios y recalcó que cada negocio multado se convierte en un nuevo comercio cerrado debido a que no pueden pagar el costo de las multas.

