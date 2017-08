Tras meses de provocaciones, McGregor luchará contra el ex campeón de boxeo, que se retiró en 2015 con registro imbatible de 49-0. Al irlandés le tocará remar contra la corriente. Tendrá que adaptarse a las reglas, al escenario, los tiempos de los asaltos, a los guantes y el peso, entre otros detalles. No obstante, hay factores que incrementan sus posibilidades de dar la sorpresa en ‘La Pelea del Dinero’ (The Money Fight).