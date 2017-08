Conoce cómo ver el eclipse solar sin dañar tu vista

Agosto 21, 2017 - 8:11 am

Este 21 de agosto el continente americano presenciará un eclipse solar que será visible de manera total en los Estados Unidos y parcialmente en Suramérica. Es considerado el mayor evento astronómico del año, pero de apreciarlo directamente podría ocasionar ceguera. Noticia al Día te explica cómo disfrutar de este magnífico momento sin perjudicar tu visión.

¡Lo veremos en Venezuela!

El eclipse podrá verse en todo el norte de Venezuela, especialmente en los estados Zulia, Falcón, Puerto La Cruz, Nueva Esparta, Anzoátegui y Caracas. Empezará a las 2.40 de la tarde y durará alrededor de una hora media.

En Maracaibo, el Grupo Astronómico del Zulia, junto a científicos de la Universidad del Zulia y el Club de Astronomía Los Robles, se reunirán ese día en la Plaza Indio Mara, donde instalarán unos telescopios para observar el fenómeno. Cualquier persona interesada en presenciarlo podrá acercarse y usar gratuitamente los equipos y lentes que estarán allí disponibles.

Además, el Planetario Simón Bolívar, ubicado vía troncal del caribe, en el municipio Mara, estará abierto para recibir a las familias que deseen darle una mirada al sol a través de sus avanzados aparatos tecnológicos.

Cómo ver el eclipse sin dañar tu vista

El eclipse no es seguro verlo sin la protección adecuada porque puede provocar ceguera permanente. La forma ideal de presenciarlo es utilizados lentes especialmente diseñados para ello. De no tener acceso a unos, pueden verlo a través de un vidrio de soldar No. 11 o No. 14. También pueden hacer un agujero pequeño en un cartón y proyectar el reflejo en una hoja blanca puesta sobre el piso.

No es seguro usar láminas de rayos x, rollos de películas develados, vidrios oscuros, agua como espejo de proyección o papel aluminio.

Estas son oportunidades únicas de presenciar eventos sorprendentes que ocurren una o dos veces en la vida. El próximo eclipse total de sol en Venezuela será dentro de unos 70 años aproximadamente.

