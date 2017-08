Conoce a la sexy venezolana que se convirtió en la asistente personal de Kylie Jenner

Agosto 8, 2017 - 3:18 pm

Trabajar con el clan Kardashian-Jenner definitivamente no es un empleo nada fácil, pero sí bastante solicitado. Pero la venezolana Victoria Villarroel tuvo suerte y desde hace poco más de un año tiene el título de “asistente personal de Kylie Jenner”.

Se trata de una joven de 24 años que hace unos meses logró ganarse la confianza de la estrella de E! mientras trabajaba en Kylie Communications.

“Es gracioso. Recuerdo que guardé mi número en su teléfono como ‘Victoria la princesa’, como si fuera una persona súper confiada de sí misma”, indicó Victoria a través de un video publicado en la app personal de su jefa.

En el clip continuó narrando: “Así que entré [a su casa] y recuerdo que ella se acababa de despertar, la vi bajar las escaleras y alguien como ‘Hey, Kylie, ésta es Victoria, tu nueva asistente’, y yo dije ‘Hey’, me miró y me dijo algo y yo no podía entender- Así que dije ‘Lo siento, ¿qué quieres decir?’ No pude entenderla y ella lo dijo tres veces más. Yo estaba como, “mie***, no sé lo que estás diciendo. Me sentí muy frustrada”.

A pesa de eso, Villarroel confiesa que trabajar con Kylie es una experiencia genial ¿Y quién lo duda?, si tiene acceso a la vida de lujos de la familia. Está comprometida con el jugador de fútbol italo-venezolano Marco Lobo.

Seguramente veremos mucho de ella en Life of Kylie. Mientras tanto, podemos dar un paseo por su Instagram -con más de 250 mil seguidores-, en el que no falta la sensualidad, sabor latino, pero también, mensajes de apoyo para su país natal por la delicada situación que atraviesa.

fuerza venezuela #19a Una publicación compartida de vito (@victoriavillarroel) el 19 de Abr de 2017 a la(s) 9:35 PDT

Una publicación compartida de vito (@victoriavillarroel) el 2 de Abr de 2017 a la(s) 4:23 PDT

❤️ @jzzypark @nicksaglimbeni Una publicación compartida de vito (@victoriavillarroel) el 23 de Dic de 2016 a la(s) 11:42 PST

@kyliejenner words can’t even describe how thankful I am to have you in my LIFE! I am OBSESSED WITH YOU Una publicación compartida de vito (@victoriavillarroel) el 17 de Dic de 2016 a la(s) 7:43 PST

E! online