Agosto 22, 2017 - 5:35 pm

José Luis “El Puma” Rodríguez, actualmente, se encuentra padeciendo de una enfermedad que le aqueja desde hace unos dos años. Por ello, ha tenido una charla íntima para “El diario de Mariano”, en donde se ha expresado acerca de ello.

La enfermedad llamada “Fibrosis pulmonar idiópatica” o FPI ha sido considerada como una enfermedad casi incurable, sin embargo, el artista ha continuado su carrera sólo gracias al uso de un respirador.

Sus palabras durante la entrevista fueron: “Estoy esperando todavía por un milagro y sé que puede ocurrir cuando menos me lo espere. Prefiero pensar que esta enfermedad no existe en mí”.

Continuó: “Uno tiene que aprender a detenerse, a saber en qué momento parar con lo que nos hace daño. Mi mujer siempre era la que me decía que debía ponerle un alto cuando cantaba y viajaba en exceso, pero nunca la escuché. Pero Dios me ha detenido por las malas”.

En su testimonio, prosiguió: “Al ponernos prioridades, podemos detenernos. Mis prioridades ahora son Dios, mi familia, mis amigos y luego el trabajo. Este último me llegó a absorber tanto que dejé de escuchar a quienes tenía a mi lado. De eso, me arrepiento profundamente. Esos momentos importantes que dejé olvidados por mi trabajo, ahora los extraño”.

Ahora se encuentra sumamente arrepentido de esas ocasiones en las que no pudo estar allí para su familia, por lo que aseguró: “Desprenderse es difícil, pero cuando me toque irme, sólo será un hasta luego, estoy seguro. Sólo pienso que, si Dios me concede más tiempo sólo lo dedicaré a rectificar todo eso que no supe hacer bien. Me arrepiento de haber perdido tanto tiempo ahora”.

Agencias