Agosto 24, 2017 - 7:45 pm

Los Tigres de Detroit parecen estarse desmoronando. Los ánimos dentro del equipo están caldeados y que se peleen entre ellos demuestran una ruptura grave en la armonía dentro de dugout.

Luego de una fuerte riña con los Yankees de Nueva York, donde Miguel Cabrera y otros jugadores fueron expulsados, los felinos se pelearon entre ellos mismos; al perecer un grupo de los felinos aclaraba lo sucedido y algo no le gustó al pelotero venezolano quien tuvo una diferencia con Justin Verlander.

Las cámaras grabaron a Verlander y Nicholas Castellanos bastante incómodos con Martínez en el dugout, ya que el criollo más que pelear buscó mediar con los Yankees.

Victor Martinez please remove your @tigers jersey and clean out your locker. You are no longer wanted since siding with the @Yankees today pic.twitter.com/ImKTKRnvuY

— Blurred Visionary (@MichaelRizer) 24 de agosto de 2017