Colombia: Cirugías estéticas se estarían haciendo en fincas del oriente antioqueño

Agosto 31, 2017 - 11:10 am

A las 10 de la mañana, la señora Mary Luz Mesa estaba lista para ser intervenida quirúrgicamente en un procedimiento estético que le practicaría un médico cirujano con todas las recomendaciones de personas cercanas a la paciente.

Sin embargo, no habían pasado más de dos horas y empezó a sentir complicaciones en sus pulmones, y reconoció que en ese momento se preparaba para lo peor en sus condiciones de salud.

“El procedimiento empezó a las 10 am, prácticamente a la hora ya estaba con los pulmones afectados, mi respiración no daba abasto porque era una respiración muy fuerte palpitaciones muy agitadas. El médico me inyectó adrenalina lo que hizo que el corazón parara en un momento”, relató la señora Mesa, al rememorar las angustias y padecimientos físicos.

Con impotencia escuchaba al supuesto cirujano decir: “esta señora se nos va a morir”…, y narró además que “estaba imposibilitada de cualquier movimiento por el tipo de medicamentos que había ingerido en el lugar. En su relato Mesa recuerda las condiciones físicas del spa donde empezó a ser operada.

“Es una clínica clandestina, es una habitación de una finca donde sus pisos son en madera, donde no hay quirófano, no hay anestesiólogo, el anestesista lo hace él mismo en colaboración de Juan David Álvarez quien la presentó como compañera sentimental y la peluquera dueña del spa”, describió la paciente al entregar su testimonio a las autoridades e investigadores.

Autoridades confirman

Luz Bibiana Gómez, líder de la Secretaría de Salud, afirma que la ciudad de Medellín se volvió un epicentro en la práctica de cirugías y admite que muchas de estas operaciones no se hacen en lugares óptimos, como ocurrió en este caso de Mary Luz.

“Está muy bien que Medellín tenga ese auge en cirugías estéticas, pero el asunto va más allá porque cuando vamos a mirar, este tipo de cirugías que no se está haciendo en las mejores condiciones o se hacen en sitios que incumplen requerimientos normativos, cirugías estéticas en peluquerías”, insistió la funcionaria.

A la fecha, los inspectores de la Secretaria de Salud han practicado más 210 visitas a establecimientos de cosmetología, el 40% fueron clausurados por practicar procedimientos de tipo invasivo.