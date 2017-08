Chris Pratt y Anna Faris anuncian su separación

Agosto 7, 2017 - 12:57 am

Chris Pratt y Anna Faris ya están separados. La pareja, quien estuvieron casados en 2009, anunciaron la noticia a través del facebook e Instagram de Pratt la noche de este domingo.

La pareja Pratt- Faris, casada desde 2009, tiene un hijo de 4 años de edad, llamado Jack.

“Anna y yo estamos tristes de anunciar que estamos separados legalmente” escribieron.

“Nosotros tratamos dificilmente por un largo tiempo y nosotros estuvimos decepcionados. Nuestro hijo tiene dos padres que lo aman mucho y por ese motivo nosotros deseamos mantener esta situación como privada para así avanzar. Todavía tenemos amor el uno para el otro, siempre valoramos nuestro tiempo juntos y seguimos teniendo el más profundo respeto por los demás”.

Faris y Pratt se conocieron en 2007, cuando ellos fueron co- estelares en Take Me Home Tonight (la película estuvo en cines en 2011). Ellos se casaron en Julio 9, 2009, en Bali, Indonesia. Su hijo, Jack, ahora de 4 años, fue nacido en Agosto 2012. Él llegó nueve semanas

antes, como prematuro.

Agencias