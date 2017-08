Agosto 21, 2017 - 11:02 am

El estratega venezolano César Farías negó este lunes haber tenido alguna vinculación con la contratación de su hermano Daniel como nuevo técnico del club boliviano The Strongest.

“No tengo nada que ver con la llegada de Daniel. Jamás toqué el tema con César Salinas (presidente del club)”, dijo Farías desde un hotel en La Paz, capital boliviana, según tuits del diario La Razón.

Sobre su salida del equipo, aclaró: “Estoy desvinculado del Tigre. No me fui ni me echaron. No tengo acuerdo con nadie, sería falta de respeto”. Desmintió haber cometido algún acto de agresión contra Salinas. “Es totalmente falso”.

Durante la comparecencia señaló que “no es verdad que si Salinas llega a ser presidente de la Federación Bolivaiana de Fútbol (FBF), yo sería técnico de la selección (boliviana)”.

“Soy un técnico libre, dispuesto a trabajar, pero sin ningún apuro. “El cariño a The Strongest hizo que deje mi cuerpo técnico al club, si consigo trabajo deberé armar otro”, afirmó Farías.

César Farías aspira a que se haga justicia por su sanción

Respecto a la suspensión por dos años que le impuso la FBF, el entrenador sucrense afirmó que aún es procedimiento que se está apelando. “No es correcto decir que estoy suspendido, porque no lo estoy. Tenemos fe de que vamos a ganar el proceso”.

Finalmente expresó: “Me voy convencido de que un club boliviano puede ganar la Copa Libertadores. Veo talento en los clubes”. Con The Strongest, César Farías llegó a octavos de final del torneo continental, pero cayó eliminado por el Lanús de Argentina.

Daniel Farías tomó la dirección técnica del conjunto atigrado, abandonando su cargo en el Zulia FC. Estuvo en el banquillo “petrolero” durante la Copa Libertadores, competición a la que accedía por primera vez el cuadro negriazul, pero no logró avanzar de la fase de grupos.

César Farías es presidente del Zulia FC. Durante su mandato han pasado jugadores como Grenddy Perozo, Juan Arango y Renny Vega, todos exjugadores de la Vinotinto.

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día